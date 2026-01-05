Фермери чотирьох областей можуть отримати модульні зерносховища: які умови участі у програмі

В Україні розпочався прийом заявок на отримання сучасних модульних зерносховищ у межах спільної ініціативи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Міністерства економіки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Проєкт, що фінансується урядом Канади, спрямований на розширення можливостей зберігання врожаю та зміцнення продовольчої безпеки країни в умовах воєнного стану.

Хто може отримати допомогу

Участь у програмі можуть взяти агровиробники Полтавської, Рівненської, Волинської та Житомирської областей.

До участі допускаються господарства, які офіційно зареєстровані у Державному аграрному реєстрі (ДАР) та обробляють від 200 до 1 000 гектарів сільгоспугідь.

Кожне надане модульне сховище має місткість 1 000 тонн, що в масштабах усієї програми дозволить додатково забезпечити зберігання 100 000 тонн зерна.

Заявки на участь у програмі приймаються до 31 січня 2026 року включно через Державний аграрний реєстр. Після розгляду поданих заявок відібрані учасники отримають повідомлення в ДАР із інформацією про подальші кроки та умови отримання допомоги. Подання заявки не гарантує отримання зерносховища, оскільки їх кількість обмежена.

Пріоритети та переваги ініціативи

Нова програма ФАО спрямована на підтримку стабільності агросектору України шляхом розширення доступу до сучасної інфраструктури зберігання зерна, зменшення післязбиральних втрат та зниження логістичних витрат.

При відборі заявок особливий пріоритет надаватиметься виробникам жита, а також жінкам-фермерам, які очолюють агропідприємства.

"Ситуація із зберіганням зерна є особливо критичною для виробників жита. Скорочення його виробництва створює ризики для забезпечення внутрішніх потреб країни. Належні складські потужності дозволяють фермерам безпечно зберігати врожай, отримувати більш вигідні ціни та самостійно визначати оптимальний час реалізації продукції", – наголосив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Довідка

Модульні зерносховища – це швидкозбірні, переміщувані, багаторазові конструкції для зберігання зерна (ріпаку, пшениці, тощо) на фермах, що складаються зі стандартних панелей (часто неперфорованих), які утворюють кільце, овал або прямокутник, з покрівлею з ПВХ, що дозволяє безпечно зберігати врожай без капітальних фундаментів та дозволів, і є ефективним рішенням в умовах дефіциту інфраструктури

Нагадаємо, у 2025 році фермери семи прифронтових областей отримали 615 модульних зерносховищ. Ці сховища швидко монтуються, не потребують складної техніки та дозволяють уникнути післязбиральних втрат навіть поблизу лінії фронту.