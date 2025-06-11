В Україні побудують понад 400 зерносховищ, які віддаватимуть в лізинг фермерам

Компанія AgHoldCo реалізовуватиме масштабний проєкт, в межах якого планують побудувати в Україні понад 400 зерносховищ загальною потужністю понад 5 млн т одночасного зберігання, а також створити інтермодальні логістичні хаби: сухі порти на кордонах і мережу переробних кластерів.

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Як пише Delo.ua, про це розповів в коментарі Latifundist.com співзасновник проєкту AgHoldCo Віталій Скоцик.

Збудовані елеватори віддаватимуть в лізинг

"Фактично це такий великий проєкт, який передбачає будівництво 409 елеваторів для малих фермерів і громад, 24 регіональних біокластери, де має збиратися це зерно перероблятися на біопальне, комбікорми і багато інших речей, і три сухих порти", — повідомив Скоцик.

За його словами, під час першого етапу проєкту планують збудувати 154 елеватори на Правобережній Україні.

Скоцик зауважив, що збудовані елеватори через комунальні підприємства віддаватимуть в лізинг фермерам на 22 роки.

Масштабний проєкт стартує з Львівщини

10 червня Львівська обласна державна адміністрація, обласна рада, Белзька міська рада та AgHoldCo підписали меморандум про початок співробітництва.

Він передбачає будівництво на Львівщині елеватора, який зможе одночасно зберігати до 30 тисяч тонн зерна, а також сухого порту.

Фінансування проєкту бере на себе AgHoldCo, Inc за підтримки інвестиційного фонду UAF Partners.

Роботи планують розпочати до кінця року.