Масштабний проєкт: на Львівщині збудують сухий порт та елеватор

На Львівщині збудують елеватор, який зможе одночасно зберігати до 30 тисяч тонн зерна, а також сухий порт.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Як пише Delo.ua, про це повідомив Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За кошти інвесторів збудують зернові елеватори та сухий порт

За його словами, зі Львівщини стартує масштабний проєкт, який передбачає сотні зерносховищ по всій Україні, мережу сухих портів, сучасні логістичні хаби, заводи глибокої переробки, біокластери, нові можливості для експорту й технологічне оновлення агросектору.

Козицький розповів, що 10 червня Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Белзька міська рада та AgHoldCo підписали меморандум про початок співробітництва.

"Зведення елеватора та сухого порта у нашій області дасть роботу людям, допоможе зменшити витрати на доставку зерна та посилить продовольчу безпеку Львівщини. Крім того, малим і середнім фермерським господарствам буде легше зберігати зерно", - наголосив очільник Львівщини.

Він додав, що фінансування проєкту бере на себе AgHoldCo, Inc за підтримки інвестиційного фонду UAF Partners.

"Вірю, що перший елеватор буде не просто частиною інфраструктури, а сигналом: інвестувати в Україну – не ризик, а правильне рішення", - наголосив Козицький.

За словами голова Белзької громади Оксани Берези, перший крок – це будівництво елеватора, другим етапом має стати великий логістичний термінал. Роботи планують розпочати до кінця року.

Нагадаємо, у серпні у Берегівському районі Закарпаття розпочав роботу новий мультимодальний термінал, відомий як "сухий порт". Він має потенціал для транспортування вантажів до всіх куточків світу.