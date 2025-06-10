Масштабный проект: во Львовской области построят сухой порт и элеватор

На Львовщине будет построен элеватор, который сможет одновременно хранить до 30 тысяч тонн зерна, а также сухой порт.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

За счет инвесторов построят зерновые элеваторы и сухой порт

По его словам, со Львовщины стартует масштабный проект, предусматривающий сотни зернохранилищ по всей Украине, сеть сухих портов, современные логистические хабы, заводы глубокой переработки, биокластеры, новые возможности для экспорта и технологическое обновление агросектора.

Козицкий рассказал, что 10 июня Львовская областная государственная администрация, Львовский областной совет, Белжский городской совет и AgHoldCo подписали меморандум о начале сотрудничества.

"Строительство элеватора и сухого порта в нашей области даст работу людям, поможет уменьшить расходы на доставку зерна и усилит продовольственную безопасность Львовщины. Кроме того, малым и средним фермерским хозяйствам будет легче хранить зерно", — подчеркнул глава Львовщины.

Он добавил, что финансирование проекта берет на себя AgHoldCo, Inc при поддержке инвестиционного фонда UAF Partners.

"Верю, что первый элеватор будет не просто частью инфраструктуры, а сигналом: инвестировать в Украину – не риск, а правильное решение", — подчеркнул Козицкий.

По словам главы Белжской общины Оксаны Березы, первый шаг – это строительство элеватора, вторым этапом должен стать большой логистический терминал.

Напомним, в августе в Береговском районе Закарпатья начал работу новый мультимодальный терминал, известный как "сухой порт". Он имеет потенциал для транспортировки грузов во все уголки мира.