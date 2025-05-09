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В Черновицкой области достраивают самый большой мультимодальный терминал (ФОТО)

На Буковине скоро заработает мультимодальный терминал
На Буковине скоро заработает мультимодальный терминал

В Черновицкой области в поселке Глубокая в ближайшее время заработает новый мультимодальный транспортный терминал "Фишка-Нов", который является одним из самых больших в Украине.

Об этом сообщил глава Глубокской территориальной общины Григорий Ванзуряк.

По его словам, мультимодальный терминал "Фишка-Нов" — один из крупнейших инвестиционных проектов на территории общины и области. Его запуск станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры, повысит транзитный потенциал региона и поспособствует экономическому росту как на местном, так и на государственном уровнях.

Расположение терминала вблизи границы с Румынией придает ему стратегическое значение в перевозках между Украиной и Европейским Союзом.

Фото 2 — В Черновицкой области достраивают самый большой мультимодальный терминал (ФОТО)
Фото 3 — В Черновицкой области достраивают самый большой мультимодальный терминал (ФОТО)
Фото 4 — В Черновицкой области достраивают самый большой мультимодальный терминал (ФОТО)
Фото 5 — В Черновицкой области достраивают самый большой мультимодальный терминал (ФОТО)
Фото 6 — В Черновицкой области достраивают самый большой мультимодальный терминал (ФОТО)
Фото 7 — В Черновицкой области достраивают самый большой мультимодальный терминал (ФОТО)
Фото 8 — В Черновицкой области достраивают самый большой мультимодальный терминал (ФОТО)
Фото 9 — В Черновицкой области достраивают самый большой мультимодальный терминал (ФОТО)

Что известно о новом терминале

Инфраструктура объекта включает шесть железнодорожных путей и специальное оборудование, позволяющее осуществлять перегрузку между вагонами с украинской колеей шириной 1520 мм и европейской — 1435 мм.

Также терминал будет принимать грузы по автомобильному транспорту. Установленные тензодатчики обеспечат точный контроль веса грузов при погрузке и разгрузке, что отвечает современным требованиям логистики.

Предприятие "Фишка-Нов" планирует создать около 100 новых рабочих мест. .

"Инвестиции в объекты такого масштаба не только открывают новые возможности для логистики и бизнеса, но и реально поднимают экономику Глубокского общества, Черновицкой области и Украины в целом", — подчеркнул Ванзуряк .

Напомним, в августе в Береговском районе Закарпатья начал работу новый мультимодальный терминал, известный как "сухой порт". Он имеет потенциал для транспортировки грузов во все уголки мира.

Автор:
Светлана Манько