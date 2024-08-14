На Закарпатье заработал новый мультимодальный терминал "сухой порт"

В Береговском районе Закарпатья начал работу новый мультимодальный терминал, известный как "сухой порт". Он имеет потенциал для транспортировки грузов во все уголки мира.

Об этом сообщил начальник Закарпатской ОВ Виктор Мыкыта.

"Значительно, что предприятие начало свою работу в период полномасштабной войны и выбрало именно Закарпатье для развития экономической деятельности. Это существенные поступления в бюджет и новые рабочие места для работников в обществе", — подчеркнул он.

Основная функция – перегрузка различных грузов

Терминал функционирует как крупный логистический хаб, основной функцией которого является перегрузка различных грузов, в частности, сельскохозяйственной продукции, масла, а в перспективе – также нефтепродуктов.

Благодаря выгодному географическому расположению у границы с Венгрией и Румынией, терминал имеет потенциал для транспортировки грузов во все уголки мира.

Производственная площадь терминала составляет 14,1 га, а общая сумма инвестиций, вложенных в проект, достигла 282 миллиона гривен. Предприятие активно развивается и планирует значительно увеличить объем перегрузки товаров в 2025 году.

"Этот проект – очередное подтверждение высокого доверия бизнеса к институтам на Закарпатье и благоприятному экономическому климату в регионе. Спасибо предпринимателям и инвесторам за системную, слаженную работу и поддержку экономического сектора нашей области", — добавил Мыкыта.

Кроме Закарпатья, "сухой порт" достраивают и в Винницкой области. Это железнодорожный терминал, соединяющий центральные регионы страны с портами Большой Одессы и через контейнерный терминал Мостиска со странами ЕС. Сумма инвестиций в проект составляет более 15 млн. долларов.