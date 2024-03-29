На берегу реки Тиса в Закарпатье планируют построить порт с мультимодальным терминалом: что известно

На реке Тиса в Закарпатье хотят построить порт с мультимодальным терминалом. Благодаря этому можно будет организовать международные перевозки Тисой с выходом в более крупные судоходные реки.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

По его словам, в ОВА с запросом о выделении земельного участка для такого объекта обратилось государственное предприятие "Администрация речных портов".

Отметим, что мультимодальный терминал – это производственно-перегрузочный комплекс, который используется для погрузки, разгрузки, хранения грузов и т.д.

Он может находиться на территории железнодорожных станций, аэропортов, морских и речных портов.

Как утверждают в ОВА, благодаря реализации этого проекта можно будет организовать международные перевозки Тисой с выходом к более крупным судоходным рекам.

"Речной порт и мультимодальный терминал станут первыми объектами такого типа в пределах Закарпатья. Его важность для международных перевозок для страны и нашего края, в частности, трудно переоценить", - отметил Белецкий.

Фото: первый заместитель председателя Закарпатской ОВ Мирослав Белецкий

Он добавил, что в настоящее время в ОВА изучают документальную базу, проблемные вопросы и поддерживают связь со всеми заинтересованными структурами, чтобы разработать стратегию скорейшего воплощения проекта.

О сроках и необходимых инвестициях в реализацию проекта строительства речного порта не сообщается.

СПРАВКА:

Река Тиса является одной из самых больших рек в Украине и Европе. Ее протяженность составляет около 965 километров. Река берет свое начало в верховьях Карпат, на южном склоне горы Пип Иван (2028 метров) в Ивано-Франковской области на территории Украины. Дальше Тиса протекает через Венгрию, Словакию, Сербию и Румынию. Впадает в реку Дунай на территории Сербии, что является важной точкой формирования водного ресурса и гидрологического режима этой области Центральной Европы. Общая протяженность реки Тиса в пределах Украины составляет 265 км.

Речные перевозки в Украине

С началом полномасштабной войны Украина активно начала развивать речное судоходство через порты на Дунае.

С начала 2024 года по состоянию на начало марта через Дунайские порты экспортировано 3,7 млн. тонн грузов, из них 2,5 млн. тонн – зерновые культуры и масло.

А в 2023 году грузооборот через порты Дуная достиг рекордных показателей. В течение 2023 года через порты прошло более 29 миллионов тонн грузов, что составляет прирост почти в 6 раз по сравнению с довоенным периодом.

Украина начинает модернизацию речного флота Украинского Дунайского пароходства совместно с международными партнерами. Планируется модернизировать весь тяговый флот УДП, насчитывающий 45 единиц (25 в эксплуатации, 20 в резерве).