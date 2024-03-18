Дунайское пароходство предлагает комплексную услугу перевозки по единому тарифу

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" создало услугу комплексной перевозки по единому тарифу для европейских речных портов.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Дунайское пароходство расширяет услугу комплексной перевозки на речные порты Европы

УДП работает с партнерами в Европе по созданию комплексных логистических цепей.

"Традиционно пароходство фокусировалось на речных перевозках. Перевалкой, доставкой в порт и другими составляющими занимался владелец груза. Но стыковка различных составляющих логистической цепи не простой процесс, связанный с определенными рисками. Нужен опыт, отлаженные контакты, эффективный менеджмент", - отметили. в УДП.

Как отметили в компании, участникам рынка, которые оперируют небольшими объемами груза и не имеют соответствующей экспертизы, иногда проще отдать предпочтение автомобильным перевозкам, потому что это кажется им более удобным и понятным.

"Мы возвращаем таких клиентов на реку. Вместо фрахта с точки загрузки в точку разгрузки начинаем предлагать комплексную услугу по единому тарифу, в которую уже включены все составляющие логистической цепи", - подчеркнули в УДП.

"У нас есть успешный опыт работы на основе комплексной услуги – мы доставляли зерновые с автотранспорта в украинском порту на крупное морское судно в Констанце. В этом году расширяем программу на речные порты европейских стран: обеспечиваем клиенту как фрахт, так и перевалку различных видов грузов (зерновые), контейнеры, металл и т.д.). Уже достигнуты договоренности с портами Венгрии, работаем с австрийскими и сербскими коллегами, создаем партнерскую стивидорную сеть. Есть первые клиенты. Пока идет речь о европейской аграрной продукции, однако продолжаются консультации по другим видам продукции", - отметил заместитель генерального директора УДП Владислав Белах.

По его словам, начало года было не простым для всех речных судоходных дунайских компаний. Но объемы перевозок постепенно растут – в марте до максимальной отметки за последний год возрастут поставки железо-рудного сырья, снова становятся актуальными крупные контракты по перевозке угля для тепловых электростанций.

"Потенциал дунайской грузовой базы огромен, но в период рекордно высоких ставок 2022-2023 годов традиционная группа клиентов была вынуждена переориентироваться на другие виды транспорта, потому что не выдерживала конкуренции с аграриями, которые были готовы на любую ставку, чтобы вывезти урожай. возвращаем наших клиентов по автотранспорту, железной дороге на реку. Это происходит не так быстро. Каждый думает, завтра ли Дунай снова не захлестнет поток зерна из Украины? Но процесс возвращения уже начался", - подытожил Белах.

Напомним, с начала 2024 года через Дунайские порты экспортировано 3,7 млн. тонн грузов, из них 2,5 млн. тонн – зерновые культуры и масло.

УДП запускает контейнерные караваны Дунаем

Украинское Дунайское пароходство предложило перенаправить грузы, перевозимые в страны Евросоюза грузовиками, на речной транспорт.

УДП начало подготовку к запуску баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай.

Государственное предприятие разработало три линии для баржевых караванов.

Украина – Галац. Наиболее быстрый маршрут для опрокидывания груза через западную границу в страны ЕС. Учитывая большое расстояние, речной караван может совершать 5-7 рейсов в Галац в месяц. Итак, срок доставки контейнеров составляет всего несколько дней.

Наиболее быстрый маршрут для опрокидывания груза через западную границу в страны ЕС. Учитывая большое расстояние, речной караван может совершать 5-7 рейсов в Галац в месяц. Итак, срок доставки контейнеров составляет всего несколько дней. Украина – Регенсбург. Маршрут позволяет доставить груз в Германию, в ближайшую точку к основному рынку потребления украинского экспорта. Или в любой порт на Среднем и Верхнем Дунае. Но продолжительность рейса дольше, чем в случае доставки в Галац.

Маршрут позволяет доставить груз в Германию, в ближайшую точку к основному рынку потребления украинского экспорта. Или в любой порт на Среднем и Верхнем Дунае. Но продолжительность рейса дольше, чем в случае доставки в Галац. Украина – Констанца. Доставка груза в один из самых больших европейских морских портов, с возможностью дальнейшего экспорта в любую точку мира.

Помимо перевозки, компания обеспечивает хранение и перевалку в украинских портах, организацию перевалки в портах выгрузки.

в 2023 году УДП была реализована масштабная ремонтная программа – в эксплуатации компании сейчас 25 единиц самоходного флота (20 в резерве) и более 200 барж.