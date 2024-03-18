Дунайське пароплавство пропонує комплексну послугу перевезення за єдиним тарифом

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" створило послугу комплексного перевезення за єдиним тарифом для європейських річкових портів.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Дунайське пароплавство розширює послугу комплексного перевезення на річкові порти Європи

Зазначається, що УДП працює з партнерами в Європі по створенню комплексних логістичних ланцюгів.

"Традиційно пароплавство фокусувалось на річкових перевезеннях. Перевалкою, доставкою в порт та іншими складовими, займався власник вантажу. Але стикування різних складових логістичного ланцюга не простий процес, пов’язаний з певними ризиками. Потрібен досвід, налагоджені контакти, ефективний менеджмент", - зауважили в УДП.

Як наголосили в компанії, учасникам ринку, які оперують невеликими обсягами вантажу та не мають відповідної експертизи, іноді простіше віддати перевагу автомобільним перевезенням, бо це здається їм більш зручним та зрозумілим.

"Ми повертаємо таких клієнтів на ріку. Замість фрахту з точки завантаження до точки розвантаження починаємо пропонувати комплексну послугу за єдиним тарифом, в яку вже включені всі складові логістичного ланцюгу", - підкреслили в УДП.

"У нас є успішний досвід роботи на основі комплексної послуги – ми доставляли зернові з автотранспорту в українському порту на велике морське судно в Констанці. Цього року розширюємо програму на річкові порти європейських країн: забезпечуємо клієнту як фрахт, та і перевалку різних видів вантажів (зернові, контейнери, метал, тощо). Вже досягнуті домовленості з портами Угорщини, працюємо з австрійськими та сербськими колегами, створюємо партнерську стивідорну мережу. Є перші клієнти. Поки що йдеться по європейську аграрну продукцію, проте тривають консультації щодо інших видів продукції", - зазначив заступник генерального директора УДП Владислав Белах.

За його словами, початок року був не простим для всіх річкових суднохідних дунайських компаній. Але обсяги перевезень поступово зростають – у березні до максимальної позначки за останній рік зростуть поставки залізо-рудної сировини, знову стають актуальними великі контракти з перевезення вугілля для теплових електростанцій.

"Потенціал дунайської вантажної бази величезний, але в період рекордно високих ставок 2022-2023 років традиційна група клієнтів була вимушена переорієнтуватись на інші види транспорту, бо не витримувала конкуренції з аграріями, які були готові на будь-яку ставку, аби вивезти врожай. Сьогодні ми повертаємо наших клієнтів з автотранспорту, залізниці на ріку. Це відбувається не так швидко. Кожен думає, а чи завтра Дунай знову не захлесне потік зерна з України? Але процес повернення вже почався", - підсумував Белах.

Нагадаємо, з початку 2024 року через Дунайські порти експортовано 3,7 млн тонн вантажів, з них 2,5 млн тонн – зернові культури та олія.

УДП запускає контейнерні каравани Дунаєм

Українське Дунайське пароплавство запропонувало перенаправити вантажі, які перевозились у країни Євросоюзу вантажівками, на річковий транспорт.

УДП почало підготовку до запуску баржевих контейнерних караванів на Середній та Верхній Дунай.

Державне підприємство розробило три лінії для баржевих караванів.

Україна - Галац. Найбільш швидкий маршрут для перекидання вантажу через західний кордон до країн ЄС. З огляду на велику відстань річковий караван може здійснювати 5-7 рейсів до Галацу на місяць. Тож, термін доставки контейнерів складає лише кілька днів.

Найбільш швидкий маршрут для перекидання вантажу через західний кордон до країн ЄС. З огляду на велику відстань річковий караван може здійснювати 5-7 рейсів до Галацу на місяць. Тож, термін доставки контейнерів складає лише кілька днів. Україна - Регенсбург. Маршрут дозволяє доставити вантаж у Німеччину, в найближчу точку до основного ринку споживання українського експорту. Або в будь-який порт на Середньому та Верхньому Дунаї. Але тривалість рейсу довше ніж у випадку доставки в Галац.

Маршрут дозволяє доставити вантаж у Німеччину, в найближчу точку до основного ринку споживання українського експорту. Або в будь-який порт на Середньому та Верхньому Дунаї. Але тривалість рейсу довше ніж у випадку доставки в Галац. Україна - Констанца. Доставка вантажу в один з найбільших європейських морських портів, з можливістю подальшого експорту в будь-яку точку світу.

Крім перевезення компанія забезпечує зберігання та перевалку в українських портах, організацію перевалки в портах вивантаження.

у 2023 році УДП було реалізовано масштабну ремонтну програму – в експлуатації компанії наразі є 25 одиниць самохідного флоту (20 в резерві) та понад 200 барж.