УДП готується до запуску контейнерних караванів Дунаєм

Через блокування пунктів пропуску на західному кордоні Національний перевізник ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство" (УДП) почав підготовку до запуску баржевих контейнерних караванів на Середній та Верхній Дунай.

Про це повідомила пресслужба УДП.

Зазначається, що українські експортери та перевізники знову стикаються із блокуванням пунктів пропуску на західному кордоні. Альтернативним логістичним маршрутом з України в ЄС є річкові перевезення.

Згідно з повідомленням, УДП пропонує доставку контейнерів до дунайських портів Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца. Крім перевезення компанія забезпечує зберігання та перевалку в українських портах, організацію перевалки в портах вивантаження.

Держкомпанія вже почала консультації з перевізниками щодо залучення необхідної кількості контейнерів, необхідних для формування перших караванів.

В УДП нагадали, що у 2023 році було реалізовано масштабну ремонтну програму – в експлуатації компанії наразі є 25 одиниць самохідного флоту (20 в резерві) та понад 200 барж.

"Тож, ресурсів і можливостей, щоб перехопити потік контейнерів з автотранспорту, у компанії достатньо", - зауважили в УДП.

Нагадаємо, восени 2023 року УДП успішно виконало перші караванні рейси з перевезення баржами української залізної руди до сербського Смедерева, а на зворотньому напрямку - зерна з Угорщини до румунського порту Констанца.