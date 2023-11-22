УДП здійснило пілотні рейси з перевезення руди з України до Сербії та зерна з Угорщини до Констанци

Українське дунайське пароплавство успішно виконало перші караванні рейси з перевезення баржами української залізної руди до сербського Смедерева, а на зворотньому напрямку - зерна з Угорщини до румунського порту Констанца. Про це повідомив гендиректор підприємства Дмитро Москаленко.

"Перші каравани УДП з європейським зерном готуються до розвантаження у Констанці! Пілотні рейси були складними, адже співпали із періодом мілководдя. Тим не менш, навіть за таких умов новий логістичний маршрут виявився успішним", - зазначив він.

За словами керівника пароплавства, тривалість рейсів на Середній Дунай складає до місяця, а їхня рентабельність УДП "цілком задовольняє". Якщо ж каравани зможуть працювати в режимі 24/7, це скоротить оборотний час приблизно на тиждень, шо збільшить рентабельність ще на 20%.

Москаленко вказав, що робота в режимі 24/7 вимагає наявності в екіпажі трьох судноводіїв з дипломами категорії С, і попри хронічний дефіцит судноводіїв на Дунаї, такі команди в УДП вже сформовані.

"На відміну від "старого УДП" "нове УДП" працює напряму з власниками вантажу – одним з найбільших металургійних комбінатів Європи та великим міжнародним зернотрейдером. Крім того, протягом всього рейсу в онлайн-режимі контролюються витрати палива та дотримання рейсового завдання", - вказав Москаленко.

Нагадаємо, що про запровадження цієї лінії в УДП оголосили у вересні. Передбачено, що каравани забирають в Україні руду, доставляють її у місто Смедерево, де розташовано металургійний комбінат Hesteel Serbia Iron & Steel, розвантажуються, замиваються, піднімаються вище за течією в Угорщину, де завантажуються зерном і вирушають у зворотньому напрямку до морпорту Констанци.