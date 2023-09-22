Каравани УДП, що вивозять українську залізну руду в Сербію, на зворотньому шляху везтимуть зерно до Констанци

Українське дунайське пароплавство запускає лінію з перевезення зерна до румунського порту Констанца караванами, які вверх за течією Дунаю возять українську залізну руду, йдеться у повідомленні підприємства.

"Як і анонсували, розпочинаємо довгострокову співпрацю з великим зернотрейдером світового рівня. Баржеві каравани пароплавства, які прямують у Сербію з українською рудою, на зворотньому шляху почнуть перевозити зернові", - сказано в ньому.

Зазначено, що наразі після вивантаження залізорудної сировини у сербському Смедерево виконується замивка першого каравану. Після цього він стане під завантаження в угорському порту Чепель (Будапешт).

"Потім Констанца, Ізмаїл і знову Середній Дунай. Лінія поки що працює у пілотному режимі. Чому запускаємо цей проєкт саме зараз, коли у пароплавства дуже багато роботи на Нижньому Дунаї? УДП розбудовує довгострокову бізнес-модель", - вказують у пароплавстві.

Там підкреслюють необхідність думати на перспективу, аби зберегти вантажопотік і після відновлення повноцінної роботи морських портів Великої Одеси (Одеса, Чорноморськ та порт "Південний").

"Саме тому знаходимо стратегічних партнерів та відпрацьовуємо моделі роботи на Середньому Дунаї. Задача – навіть на довгому плечі забезпечити високу рентабельність та швидке обертання флоту. Для старого УДП робота на Середньому Дунаї з перевезення ЗРС та зернових завершилась банкрутством. Для нового УДП - має стати основою сталого розвитку", - кажуть на підприємстві.

Пароплавство наголошує, що жорстко контролює витрати палива, запровадило онлайн-моніторинг переміщення суден, якісно покращило систему забезпечення, відмовилося від "прокладок" та брокерів та працює напряму з власниками вантажів, завдяки чому навіть тривалі та складні рейси стали прибутковими.

"З часом завдяки співпраці з IFC вирішимо і проблему застарілості нашої тяги. Модернізований самохідний флот отримає сучасні екологічні двигуни (сертифіковані Stage V) із значно меншими витратами палива, що є ключовим для роботи у дальніх рейсах", - додають в УДП.

Нагадаємо, що у першому кварталі цього року перевезення вантажів гірничо-металургійного комплексу флотом УДП склало близько 70 тисяч тонн. Водночас підприємство заявляло про готовність наростити обсяги перевезення у 1,5-2 рази.