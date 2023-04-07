Українське дунайське пароплавство готове подвоїти обсяг перевезень металопродукції: що для цього потрібно

У першому кварталі 2023 року перевезення вантажів гірничо-металургійного комплексу флотом Українського дунайського пароплавства (УДП) склало приблизно 70 тис тонн. Водночас наразі УДП готове нарости обсяги перевезення у 1,5-2 рази.

Про це розповів керівник ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко в інтерв'ю GMK Center.

Станом на початок квітня відсоток ГМК у структурі перевезень УДП складає 15-20%, але є потенціал до збільшення до 50% і вище. Зокрема, для цього УДП запровадило нову модель роботи екіпажів, завдяки якій час обігу баржевих караванів скорочується. Наразі очікують виходу з ремонту ще двох буксирів, які можуть штовхати не 6, а 9 барж.

"Питання лише у тому, чи готові європейці більше купувати, а наші виробники більше постачати", — підкреслив Москаленко.

Крім того, УДП вже стикалось з труднощами, які не залежали від компанії. Після початку повномасштабної війни частка ГМК порівняно з довоєнною скоротилася, відновлення зафіксували лише наприкінці року. Але в тому момент в Україні почали застосовувати віялові відключення світла, через що виникли проблеми з енергозабезпеченням виробництва, логістикою по Україні та ін.

Якщо говорити про всі категорії вантажів, то порти Дунайського морського кластеру в 2022 році сумарно обробивши 16,5 млн тонн вантажів, зокрема, Ізмаїл збільшив вантажообіг у 2,2 рази (до 8,89 млн тонн), Рені – у п’ять разів (до 6,82 млн тонн), "Усть-Дунайськ" – у 12,3 рази (до 785 тис. тонн). В УДП зазначають, що це найкращі результати роботи за всі роки незалежності України.

Окрім металургії, основу вантажів у 2022 році складали зернові. Загалом за 2022 рік було перевезено понад 1,8 млн тонн.

"Підприємство могло б здійснити набагато більше перевезень, але завадила сильна перевантаженість дунайської інфраструктури та черги на терміналах в морських портах, де каравани з вантажами могли чекати на розвантаження по кілька тижнів. Другий негативний фактор – посуха в Європі, яка спричинила обміління Дунаю. Ми двічі закривали навігацію, працювали з мінімальною осадкою. Проте обсяг перевезень був збережений", — підсумував Москаленко.

Зазначимо, внаслідок ускладнення роботи морпортів різко зросла важливість Дунаської транспортної інфраструктури, тому аграрії просять сформувати рейдові перевалки усім дунайським портам.