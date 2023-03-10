Аграрії просять сформувати рейдові перевалки усім дунайським портам

Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням сформувати рейдові перевалки всім морським портам дунайського регіону та надання статусу річці Дунай як внутрішнього водного шляху Е-80-09 відповідно до Європейської угоди про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення (УМВШ).

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Про це йдеться у заяві УЗА.

Зазначається, що такі кроки дозволять значно збільшити потужності перевалки вантажів портів на Дунаї та знизять витрати на логістику.

В УЗА нагадують, що 12 травня 2022 року ЄС прийняв План Дій щодо Маршрутів Солідарності ЄС-Україна для сприяння сільськогосподарському експорту України та двосторонньої торгівлі з ЄС, який визначив пріоритет максимізації ефективності використання інфраструктури України.

Крім того, у липні 2022 року міністр України Денис Шмигаль презентував План відновлення України, яким передбачено термінове будівництву річкового порту (терміналу) в м. Ізмаїл.

Таке будівництво підтримало Мінекономіки, Мінагрополітики, Одеська обласна військова адміністрація. У відповідь Мінінфраструктури прийняло рішення про доцільність термінового будівництва нових та розширення існуючих річкових портів (терміналів) на р. Дунай. Поряд із цим, в Уряді також підкреслювали, що "за умови системних інвестицій та виконання програми з модернізації портів на Дунаї можливо збільшити їхню потужність до 25 млн тонн вантажів на рік".

Хоча Уряд змінив межі акваторії морського порту Ізмаїл розтягнувши її від 95 км річки Дунай аж до Чорного моря, також змінено межі акваторії морського порту Рені, але досі не вирішені термінові проблеми в частині стимулювання залучення інвестицій для збільшення потужності перевалки цих портів, зокрема:

не встановлені зовнішні рейди морських портів Ізмаїл та Рені, що не дозволяє операторам цих портів використовувати переваги перевалки на зовнішніх рейдах морських портів, зокрема на великі судна типу «Panamax». Визначення таких зовшіншніх рейдів гарантувало б портовим операторам цих портів мати завершений технологічний цикл – підвищило б ефективність їх роботи з перевалки зерна;

досі не вирішене питання щодо визначення річки Дунай внутрішнім водним шляхом Е 80-09 відповідно до Європейської угоди про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення, зокрема щодо переведення водної поверхні навпроти річкових портів із статусу акваторії морського порту в статус внутрішніх водних шляхів.

В УЗА переконані, що рейдова перевалка має такі переваги:

не потребує затрат державних коштів на днопоглиблення для підтримки глибин;

відсутні обмеження за розмірами суден та їх осадкою;

відсутні черги за поставленням до причалу;

дає можливість формувати партії вантажу відразу з кількох портів.

"В цьому контексті особливоважливо підкреслити, що без визначення зовнішніх рейдів в Чорному морі для морських портів Ізмаїл та Рені, як вже було зазначено, унеможливлює діяльність портових операторів цих морських портів з навантаження великотоннажних суден з осадкою понад 7 метрів, зокрема типу «Panamax». Відповідно, визначення зовнішнього рейду тільки для морського порту «Усть-Дунайськ» не дозволить портовим операторам інших морських портів здійснювати повний технологічний цикл навантаження великотоннажних суден без додаткового фінансового навантаження, що негативно вплине на закупівельні ціни для агровиробників", - підкреслюють в УЗА.

Як відомо, судноплавний шлях, який з’єднує з Чорним морем річкові порти (термінали), розташовані на р. Дунай включає акваторії портів «Усть-Дунайськ», «Ізмаїл» та «Рені».

"Існує проблема для розвитку річкових портів Дунаю через віднесеннядо акваторії морських портів Дунаю суднового ходу по річці Дунай, а також інших водних просторів р. Дунай, що не відповідає положенням чинного законодавства, зокрема й Європейській угоді про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення в частині визначення річки Дунай внутрішнім водним шляхом Е 80-09", - наголошуть в УЗА.

Там додають, що таке віднесення водних просторів річки Дунай до акваторії морських портівфактично зупиняє інвестиційну привабливість розвитку портової інфраструктури р. Дунай. Щоб виправити це необхідно забезпечити переведення непотрібного водного простору для морського порту для перевалки в статус внутрішнього водного шляху міжнародного значення Е-80-09.

У випадку переведення цих водних просторів річки Дунай в статус внутрішнього водного шляху міжнародного значення Е-80-09 – це забезпечить такі переваги:

днопоглиблення операційної акваторії здійснюватиме річковий порт самостійно;

бюджет отримуватиме додаткові кошти за користування річковим портом операційної акваторії причальних споруд;

річковий порт зможе самостійно залучати інвестиції та розвивати операційну акваторію та внутрішні водні шляхи (без бюрократичної процедури виділення землі встановить швартові бочки для опрацювання додаткових суден навпроти своєї території, забезпечуватиме стоянку флоту, що обробляються в даному річковому порту тощо);

неефективне використання акваторії морського порту матиме можливість стати місцем ефективної перевалки річкових портів;

бюджет отримуватиме додаткові кошти за надання у користування річковим портам операційної акваторії причальних споруд;

залучення інвестицій у розмірі близько 20 млн доларів на кожен річковий порт в рамках реалізації закону України 1054-ІХ «Про внутрішній водний транспорт». Цей закон вирішив проблему справляння портових зборів при наявності в гирлах річок України річкових та морських портів, в тому числі при завантаженні великотоннажних суден однакових класів (р. Дніпро – річковий та морський порти Херсон, р. Південний Буг – річковий та морський порти Миколаїв та інші);

80 км лівого берега Дунаю та землі за ними, які мають водний простір між берегом та акваторією морського порту, можуть стати інструментом залучення інвестиції для будівництва річкових портів та розвитку внутрішнього водного транспорту;

забезпечуватимуться рівні умови із іншими місцями перевалки вантажу, що не входять в акваторію морських портів, наприклад із ГВСП «Кілійськийсуднобудівельно-судноремонтний завод» ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» тощо.

У зв’язку з тим, що реалізація окремих ініціатив триває понад півроку, УЗА просить уряд внести зміни до Постанови КМУ №1208 від 07.10.2009 року «Про межі акваторії морського порту Ізмаїл» та Постанови КМУ №1234 від 07.10.2009 року «Про межі акваторії морського порту Рені», а саме:

на виконання Європейської угоди про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення та Плану відновлення України судновий хід та водний простір навпроти річкових портів річки Дунай перевести із статусу акваторії морського порту в статус внутрішнього водного шляху міжнародного значення Е-80-09;

для гарантування портовим операторам морських портів Рені та Ізмаїл здійснення повного технологічного циклу навантаження великотоннажних суден у Чорному морі передбачити зовнішні рейди не тільки морському порту Усть-Дунайськ, але й морським портам Ізмаїл та Рені.

Нагадаємо, відтепер судна з осадкою 6,5 метра можуть проходити гирлом Бистре. Завдяки цьому буде забезпечено більш ефективне та безпечне судноплавство між Чорним морем та річкою Дунай, а також збільшено вантажопотік через Дунайські порти.