Аграрии просят сформировать рейдовые перевалки всем дунайским портам

Украинская зерновая ассоциация обратилась к правительству с просьбой сформировать рейдовые перевалки всем морским портам дунайского региона и предоставление статуса реке Дунай как внутреннему водному пути Е-80-09 в соответствии с Европейским соглашением о важнейших внутренних водных путях международного значения.

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Об этом говорится в заявлении УЗА.

Такие шаги позволят значительно увеличить мощности перевалки грузов портов на Дунае и снизят затраты на логистику.

В УЗА напоминают, что 12 мая 2022 года ЕС принял План действий по Маршрутам Солидарности ЕС-Украина для содействия сельскохозяйственному экспорту Украины и двусторонней торговле с ЕС, который определил приоритет максимизации эффективности использования инфраструктуры Украины.

Кроме того, в июле 2022 года министр Украины Денис Шмигаль представил План восстановления Украины, которым предусмотрено срочное строительство речного порта (терминала) в г. Измаил.

Такое строительство поддержали Минэкономики, Минагрополитики, Одесская областная военная администрация. В ответ Мининфраструктуры приняло решение о целесообразности срочного строительства новых и расширении существующих речных портов (терминалов) на Дунай. Наряду с этим, в Правительстве также подчеркивали, что "при условии системных инвестиций и выполнения программы по модернизации портов на Дунае возможно увеличить их мощность до 25 млн. тонн грузов в год".

Хотя Правительство изменило границы акватории морского порта Измаил, растянув ее от 95 км реки Дунай до Черного моря, также изменены границы акватории морского порта Рени, но до сих пор не решены срочные проблемы в части стимулирования привлечения инвестиций для увеличения мощности перевалки этих портов, в частности:

не установлены внешние рейды морских портов Измаил и Рени, что не позволяет операторам этих портов использовать преимущества перевалки на внешних рейдах морских портов, в том числе большие суда типа "Panamax". Определение таких внешних рейдов гарантировало бы портовым операторам этих портов иметь завершенный технологический цикл – повысило бы эффективность их работы по перевалке зерна;

до сих пор не решен вопрос определения реки Дунай внутренним водным путем Е 80-09 в соответствии с Европейским соглашением о важнейших внутренних водных путях международного значения, в частности о переводе водной поверхности напротив речных портов из статуса акватории морского порта в статус внутренних водных путей.

В УЗА убеждены, что рейдовая перевалка имеет следующие преимущества:

не требует затрат государственных средств на дноуглубление для поддержки глубин;

отсутствуют ограничения по размерам судов и их осадке;

отсутствуют очереди за поставлением к причалу;

дает возможность формировать партии груза сразу из нескольких портов.

"В этом контексте особо важно подчеркнуть, что без определения внешних рейдов в Черном море для морских портов Измаил и Рени, как уже было отмечено, делает невозможным деятельность портовых операторов этих морских портов по нагрузке крупнотоннажных судов с осадкой более 7 метров, в частности типа "Panamax". Соответственно, определение внешнего рейда только для морского порта "Усть-Дунайск" не позволит портовым операторам других морских портов осуществлять полный технологический цикл погрузки крупнотоннажных судов без дополнительной финансовой нагрузки, что окажет негативное влияние на закупочные цены для агропроизводителей", - подчеркивают в УЗА.

Как известно, судоходный путь, соединяющий с Черным морем речные порты (терминалы), расположенные на реке Дунай включает акватории портов "Усть-Дунайск", "Измаил" и "Рени".

"Существует проблема для развития речных портов Дуная из-за отнесения к акватории морских портов Дуная судового хода по реке Дунай, а также других водных пространств р. Дунай, не соответствующей положениям действующего законодательства, в том числе и Европейскому соглашению о важнейших внутренних водных путях международного значения в части определения реки Дунай по внутреннему водному пути Е 80-09", - подчеркнут в УЗА.

Там добавляют, что такое отнесение водных пространств реки Дунай к акватории морских портов фактически останавливает инвестиционную привлекательность развития портовой инфраструктуры г. Дунай. Чтобы исправить это, необходимо обеспечить перевод ненужного водного пространства для морского порта для перевалки в статус внутреннего водного пути международного значения Е-80-09.

В случае перевода этих водных пространств реки Дунай в статус внутреннего водного пути международного значения Е-80-09 это обеспечит следующие преимущества:

дноуглубление операционной акватории будет осуществлять речной порт самостоятельно;

бюджет будет получать дополнительные средства за пользование речным портом операционной акватории причальных сооружений;

речной порт сможет самостоятельно привлекать инвестиции и развивать операционную акваторию и внутренние водные пути (без бюрократической процедуры выделения земли установит швартовые бочки для обработки дополнительных судов напротив своей территории, обеспечит стоянку флота, обрабатываемых в данном речном порту и т.п.);

неэффективное использование акватории морского порта будет иметь возможность стать местом эффективной перевалки речных портов;

бюджет будет получать дополнительные средства за предоставление в пользование речным портам операционной акватории причальных сооружений;

привлечение инвестиций в размере около 20 млн долларов на каждый речной порт в рамках реализации закона Украины 1054-IX "О внутреннем водном транспорте". Этот закон решил проблему взимания портовых сборов при наличии в устьях рек Украины речных и морских портов, в том числе при загрузке крупнотоннажных судов одинаковых классов (г. Днепр – речной и морской порты Херсон, г. Южный Буг – речной и морской порты Николаев и другие. );

80 км левого берега Дуная и земли, имеющие водное пространство между берегом и акваторией морского порта, могут стать инструментом привлечения инвестиции для строительства речных портов и развития внутреннего водного транспорта;

будут обеспечиваться равные условия с другими местами перевалки груза, не входящими в акваторию морских портов, например из ГВСН "Килийский судостроительно-судоремонтный завод" ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" и т.д.

В связи с тем, что реализация отдельных инициатив длится более полугода, УЗА просит правительство внести изменения в Постановление КМУ №1208 от 07.10.2009 года "О границах акватории морского порта Измаил" и Постановления КМУ №1234 от 07.10.2009 границы акватории морского порта Рени", а именно:

во исполнение Европейского соглашения о важнейших внутренних водных путях международного значения и Плана восстановления Украины судовой ход и водное пространство напротив речных портов реки Дунай перевести из статуса акватории морского порта в статус внутреннего водного пути международного значения Е-80-09;

для гарантирования портовым операторам морских портов Рени и Измаил осуществление полного технологического цикла погрузки крупнотоннажных судов в Черном море предусмотреть внешние рейды не только морскому порту Усть-Дунайск, но и морским портам Измаил и Рени.

Напомним, теперь суда с осадкой 6,5 метра могут проходить устьем Быстрое. Благодаря этому будет обеспечено более эффективное и безопасное судоходство между Черным морем и рекой Дунай, а также увеличен грузопоток через порты Дунай.