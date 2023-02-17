Відтепер судна з осадкою 6,5 метра можуть проходити гирлом Бистре

Завдяки цьому буде забезпечено більш ефективне та безпечне судноплавство між Чорним морем та річкою Дунай, а також збільшено вантажопотік через Дунайські порти.

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Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що згідно з розпорядженням від 16 лютого, виданим портом "Ізмаїл", прохідна осадка суден на ділянці від 0-го кілометра гирла Бистре річки Дунай до 77-го кілометра Кілійського гирла становить 6,5 метра, а від 77-го кілометра до 116-го кілометра Кілійського гирла – 7 метрів.

На початку повномасштабного вторгнення максимальна осадка становила тільки 3,9 метра.

У відомстві зазначають, що Дунайський портовий кластер за останній рік суттєво розвинув експортну спроможність. Тільки з березня минулого року перевалка вантажів в портах "Ізмаїл", "Рені" та "Усть-Дунайськ" зросла в 3 рази. Загалом же, з них було експортовано понад 17 мільйонів тонн продукції, зокрема понад 11 мільйонів тонн продовольства.

"Така динаміка та все ще наявні проблеми з експортом через морські порти роблять розвиток інфраструктури дунайського регіону пріоритетним напрямком нашої роботи. В рамках цієї роботи та завдяки успіхам ЗСУ в Чорному морі ми вже відкрили для судноплавства гирло Бистре, збільшили потенціал перевалки портів. Також продовжуємо днопоглиблювальні роботи в українській частині Дунаю", - прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, збільшити допустиму осадку суден вдалось вперше за часів незалежної України. Це стало можливим завдяки ліквідації наслідків заносимості, вилученню наносів з ґрунту, усуненню перекатів та відновленню паспортних характеристик в межах акваторій морських портів України.

"Завдяки цьому ми зможемо забезпечити більш ефективне та безпечне судноплавство між Чорним морем та річкою Дунай, а також збільшити вантажопотік через Дунайські порти", – зазначив Кубраков.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року експорт продукції агропромислового комплексу через порти Дунаю виріс у 40 разів — бізнес вивіз майже 7 мільйонів тонн вантажів.