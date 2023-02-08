УДП починає співпрацю з поромним комплексом "Орлівка - Ісакча"

Українське дунайське пароплавство починає співпрацю з поромним комплексом "Орлівка - Ісакча" на кордоні України та Румунії. Про це повідомив у Facebook гендиректор підприємства Дмитро Москаленко.

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"Чому нам, УДП, цікава Орлівка? Тому що це додатковий потік вантажів, а ми шукаємо нові можливості для збільшення перевезень. Тому що на відміну від багатьох терміналів у Рені/Ізмаїлі, місцева перевалка ще не перевантажена, що значно спрощує життя власникам вантажів", - вказав він.

Крім того, за словами Москаленка, до річкового флоту тут ставляться як до пріоритетного клієнта, натомість в багатьох інших точках завантаження першочергово обслуговують морські судна.

"Бажаю нашим новим партнерам успіхів. Сподіваюсь, що співробітництво нового порту та УДП буде тривалим та успішним!" - додав керівник пароплавства.

Він вказав, що наразі 90% трафіку через "Орлівку" як пункт пропуску складають контейнерні автотранспортні перевезення до Констанци, оскільки звідти до найбільшого румунського порту лише 145 км.

"Але минулого року "Орлівка - Ісакча" перетворилася ще і на вантажний термінал, річково-морський хаб, нову точку навантаження-вивантаження суден та барж. Поромна переправа вже кілька місяців працює як порт. Наприкінці минулого року в "Орлівці" було організовано перевалочний комплекс, який вже успішно працює", - зазначив Москаленко.

За словами очільника УДП, комплекс було запущено в експлуатацію у другій половині вересня 2022 року. З того часу було перевалено понад 50 тисяч тонн вантажів — як з річкових, так і з морських суден.

Фото: Facebook/Дмитро Москаленко Фото: Facebook/Дмитро Москаленко Фото: Facebook/Дмитро Москаленко Фото: Facebook/Дмитро Москаленко

Він також уточнив, що рішення Кабінету міністрів від 11 листопада 2022 року про розширення акваторії Ренійського порту стосувалося саме включення до неї цього перевантажувального комплексу. За словами Москаленка, осадка тут більше, ніж у Рені.

"Але у власників "Орлівки" прямий договір із "Дельта-лоцман" на заведення суден із гирла Бистре, прямий договір з АМПУ на оперування та агентування. Наразі подана заявка на статус морського терміналу", - повідомив він.

Гендиректор УДП зазначив, що обсяг інвестицій складає понад 2 мільйони доларів, і розбудова молодого порту продовжується: зокрема, стартувало будівництво великих складів на 15 тисяч тонн одноразового зберігання вантажів.

"Цікаво, що навпроти через Дунай Румунія будує порт Ісакча, де буде розміщений великий універсальний морський термінал. Там є державні інвестиції, і найближчими місяцями буде оголошено конкурс на його концесію. Таким чином, з’явиться унікальний інфраструктурний об’єкт, в якому два порти двох країн розташовані один навпроти одного", - вказав він.

Як резюмував керівник пароплавства, це дасть можливість розвантажити пункти пропуску, адже сьогодні багато зернових фур стоїть у чергах на пунктах пропуску.