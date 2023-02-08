УДП начинает сотрудничество с паромным комплексом "Орловка – Исакча"

Украинское дунайское пароходство начинает сотрудничество с паромным комплексом "Орловка – Исакча" на границе Украины и Румынии. Об этом сообщил в Facebook гендиректор предприятия Дмитрий Москаленко.

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"Почему нам, УДП, интересна Орловка? Потому что это дополнительный поток грузов, а мы ищем новые возможности для увеличения перевозок. Потому что в отличие от многих терминалов в Рени/Измаиле, местная перевалка еще не перегружена, что значительно упрощает жизнь владельцам грузов", – указал он.

Кроме того, по словам Москаленко, к речному флоту здесь относятся как к приоритетному клиенту, в то время как во многих других точках погрузки в первую очередь обслуживаются морские суда.

"Желаю нашим новым партнерам успехов. Надеюсь, что сотрудничество нового порта и УДП будет продолжительным и успешным!" – добавил руководитель пароходства.

Он указал, что в настоящее время 90% трафика через "Орловку" как пункт пропуска составляют контейнерные автотранспортные перевозки в Констанцу, поскольку оттуда до крупнейшего румынского порта всего 145 км.

"Но в прошлом году "Орловка - Исакча" превратилась еще и в грузовой терминал, речно-морской хаб, новую точку погрузки-выгрузки судов и барж. Паромная переправа уже несколько месяцев работает как порт. В конце прошлого года в "Орловке" был организован перевалочный комплекс, который уже успешно работает", – отметил Москаленко.

По словам главы УДП, комплекс был запущен в эксплуатацию во второй половине сентября 2022 года. С тех пор было перевалено более 50 тысяч тонн грузов — как с речных, так и морских судов.

Фото: Facebook/Дмитро Москаленко Фото: Facebook/Дмитро Москаленко Фото: Facebook/Дмитро Москаленко Фото: Facebook/Дмитро Москаленко

Он также уточнил, что решение Кабинета министров от 11 ноября 2022 года о расширении акватории Ренийского порта касалось именно включения в нее этого перегрузочного комплекса. По словам Москаленко, осадка здесь больше, чем у Рени.

"Но у владельцев "Орловки" прямой договор с "Дельта-лоцман" на заведение судов из гирла Быстрое, прямой договор с АМПУ на оперирование и агентирование. В настоящее время подана заявка на статус морского терминала", - сообщил он.

Гендиректор УДП отметил, что объем инвестиций составляет более 2 миллионов долларов, и строительство молодого порта продолжается: в частности, стартовало строительство больших складов на 15 тысяч тонн одноразового хранения грузов.

"Интересно, что напротив через Дунай Румыния строит порт Исакча, где будет размещен большой универсальный морской терминал. Там есть государственные инвестиции, и в ближайшие месяцы будет объявлен конкурс на его концессию. Таким образом, появится уникальный инфраструктурный объект, в котором два порта двух стран расположены друг напротив друга", - указал он.

Как резюмировал руководитель пароходства, это позволит разгрузить пункты пропуска, поскольку сегодня многие зерновые фуры стоят в очередях на пунктах пропуска.