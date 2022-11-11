Кабмин расширил акваторию морпортов на Дунае

Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение о расширении акватории морских портов на Дунае – Рени, Измаил и Усть-Дунайск (Одесская область). Об этом говорится в сообщении правительства.

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"Нам удалось за последние полгода увеличить грузооборот этих портов с 30 тысяч тонн в месяц до 1,7 миллиона тонн. Более чем в 50 раз. И это не предел. Мы видим, что в очередях на вход в эти порты бывает до сотни судов, а потому работаем над расширением их пропускной способности", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, указанное решение правительства направлено именно на это, а кроме того, оно позволит повысить безопасность судоходства на Дунае, в частности, контроля и поддержания заявленных глубин.

Глава Кабмина указал, что благодаря открытию новых пунктов пропуска на границе и расширению акватории дунайских портов Украина сможет нарастить экспорт и усилить экономическую стабильность.

"В целом движение Украины в Европу приобретает все более практическое измерение. Один из аспектов этого пути - это увеличение торговли с ЕС и новая логистика на западных границах. Модернизация и расширение пограничной инфраструктуры - один из ключевых элементов этой стратегии", - подчеркнул он.

Напомним, что накануне был открыт автомобильный КПП "Красноильск - Викову де Сус" на границе Черновицкой области с Румынией. Он стал первым с 1998 года пунктом пропуска, построенным с нуля.