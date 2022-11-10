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Вперше з 1998 року: почав працювати збудований з нуля пункт пропуску на кордоні з Румунією
З 10 жовтня на українсько-румунському кордоні починає працювати пункт пропуску "Красноїльськ — Вікову де Сус", що став першим з 1998 року пунктом пропуску, збудованим з нуля. Про це повідомив прем'єр міністр Денис Шмигаль, який відкрив його спільно з прем'єр-міністром Румунії Ніколає Чуке.
"Після 24 лютого західний напрямок став ключовим для України. Тому розширення його пропускної здатності є одним із пріоритетних завдань для нашого Уряду", — зазначив очільник уряду, додавши, що в подальшому будуть запускати нові інші пункти пропуску з Румунією.
Як розповів керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, "Красноїльськ" зможе на добу пропускати 2000 громадян, 10 автобусів та 490 автомобілів. Зараз українська і румунська сторони обговорюють питання, щодо створення необхідних інфраструктурних умов для автомобільного сполучення, у тому числі вантажного, понад 3,5 т. В подальшому цей ПП стане повноцінним вантажним пунктом пропуску.
Початок роботи цього ПП – це не лише полегшення перетину кордону для громадян України та додаткові робочі місця, а й можливість розвантажити єдиний на Буковині ПП на кордоні з Румунією – Порубне, де черга з вантажівок інколи могла сягати десятків кілометрів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як раніше пояснували в Мінінфраструктури, "Красноїльськ – Вікову де Сус" має розвантажити єдиний діючий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні "Порубне – Сірет".
Нагадаємо також, що завершуються роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, яка веде до нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на кордоні України та Польщі.