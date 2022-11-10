Впервые с 1998 года: начал работать построенный с нуля пункт пропуска на границе с Румынией

С 10 октября на украинско-румынской границе начинает работу пункт пропуска "Красноильск — Викову де Сус", ставший первым с 1998 года пунктом пропуска, построенным с нуля. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывший его совместно с премьер-министром Румынии Николае Чуке.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"После 24 февраля западное направление стало ключевым для Украины. Поэтому расширение его пропускной способности является одной из приоритетных задач для нашего правительства", - отметил премьер, добавив, что в дальнейшем будут запускать новые другие пункты пропуска с Румынией.

Как рассказал руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, "Красноильск" сможет в сутки пропускать 2000 граждан, 10 автобусов и 490 автомобилей. Сейчас украинская и румынская стороны обсуждают вопросы создания необходимых инфраструктурных условий для автомобильного сообщения, в том числе грузового, более 3,5 т. В дальнейшем этот ПП станет полноценным грузовым пунктом пропуска.

"Начало работы этого ПП – это не только облегчение пересечения границы для граждан Украины и дополнительные рабочие места, но и возможность разгрузить единственный на Буковине ПП на границе с Румынией – Порубное, где очередь из грузовиков иногда могла достигать десятков километров", - отметил Тимошенко.

Как ранее рассказали в Мининфраструктуры, договоренность о возведении пункта пропуска "Красноильск – Викова де Сус" была достигнута еще в 2015 году. Фактически же строительство проходило в этом году в рамках проекта "Открытая граница", который был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним также, что завершаются работы по обустройству участка дороги Нижанковичи – Дрогобыч – Стрый, ведущей к новому пункту пропуска "Нижанковичи – Мальховице" на границе Украины и Польши.