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Впервые с 1998 года: начал работать построенный с нуля пункт пропуска на границе с Румынией
С 10 октября на украинско-румынской границе начинает работу пункт пропуска "Красноильск — Викову де Сус", ставший первым с 1998 года пунктом пропуска, построенным с нуля. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывший его совместно с премьер-министром Румынии Николае Чуке.
"После 24 февраля западное направление стало ключевым для Украины. Поэтому расширение его пропускной способности является одной из приоритетных задач для нашего правительства", - отметил премьер, добавив, что в дальнейшем будут запускать новые другие пункты пропуска с Румынией.
Как рассказал руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, "Красноильск" сможет в сутки пропускать 2000 граждан, 10 автобусов и 490 автомобилей. Сейчас украинская и румынская стороны обсуждают вопросы создания необходимых инфраструктурных условий для автомобильного сообщения, в том числе грузового, более 3,5 т. В дальнейшем этот ПП станет полноценным грузовым пунктом пропуска.
"Начало работы этого ПП – это не только облегчение пересечения границы для граждан Украины и дополнительные рабочие места, но и возможность разгрузить единственный на Буковине ПП на границе с Румынией – Порубное, где очередь из грузовиков иногда могла достигать десятков километров", - отметил Тимошенко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как ранее рассказали в Мининфраструктуры, договоренность о возведении пункта пропуска "Красноильск – Викова де Сус" была достигнута еще в 2015 году. Фактически же строительство проходило в этом году в рамках проекта "Открытая граница", который был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой.
Напомним также, что завершаются работы по обустройству участка дороги Нижанковичи – Дрогобыч – Стрый, ведущей к новому пункту пропуска "Нижанковичи – Мальховице" на границе Украины и Польши.