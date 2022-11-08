На Франковщине реконструируют дорогу, чтобы разгрузить трассу Киев-Чоп

"Укравтодор" возобновил реконструкцию дороги международного значения возле Рогатина в Ивано-Франковской области, что поможет разгрузить трассу Киев-Чоп. Об этом на Facebook написал первый заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко.

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"В прошлом году на автодороге международного значения М-30 Стрый – Изварино объединил две дороги: М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка и М-04 Знаменка – Изварино и стал самой длинной магистралью страны. Нашей целью было, чтобы 1400 км нового покрытия сшили западные и восточные области и образовали комфортный скоростной коридор. Также дорога стала бы частичной альтернативой трассе М-06 Киев - Чоп", - написал он.

По его словам, в 2021 году почти 90% дороги от Стрыя до Умани уже имели финишный слой покрытия. А в 2022 году в "Укравтодоре" планировали завершить сложные участки, такие как реконструкцию автодороги вблизи города Рогатин в Ивано-Франковской области.

В 2021 году в Ивано-Франковской области провели капитальный ремонт 16,9 км дороги М-30 от Рогатина до границы с Тернопольской областью и приступили к реконструкции участка от Рогатина до границы со Львовской областью. Однако из-за полномасштабного российского вторжения работы на этом участке пришлось приостановить.

Из-за этого неготового участка пропускная способность всей трассы М-30 на западе страны была низкой. И пассажирский, и грузовой транспорт выбирали альтернативные маршруты, в основном М-06. Это привело к тому, что трасса Киев – Чоп перегружена и на ней возникает больше разрушений.

"Разморозить" реконструкцию возле Рогатина – лучшая возможность улучшить логистику украинского экспорта за границу сейчас. Накануне нам это удалось. Сейчас сосредоточимся на обеспечении проезда в кратчайшие сроки: расширим земляное полотно, чтобы дорога имела соответствующую ширину, завершим строительство моста через реку Свирж и мост-шлюз в селе Княгиничи. На отдельных участках устроим выравнивающий слой покрытия из крупнозернистого асфальтобетона и верхнего слоя щебеночно-мастикового асфальтобетона. В целях безопасности движения на пересечении с дорогой Н-09 Мукачево – Львов построим кольцевую развязку в Рогатине", - написал чиновник.

Напомним, в сентябре Верховная Рада приняла закон №7668-д, который 28 сентября подписал президент Владимир Зеленский. Закон предусматривает возврат акцизного налога на горючее. Именно за счет акцизного налога финансируется ремонт дорог "Укравтодором".