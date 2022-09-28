Зеленський підписав закон про повернення акцизу на пальне

Президент України Володимир Зеленський 28 вересня підписав Закон України №7668-д "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану.

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Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

ПДВ для всіх видів палива залишається на рівні 7%. Закон набирає чинності через день після опублікування.

Рада підтримала відповідний законопроєкт 21 вересня. Згідно його положень повертаються акцизи у розмірі:

бензин 100€/ 1000 літрів;

дизель 100€/ 1000 літрів;

біопаливо 100€/ 1000 літрів;

газ 52 €/ 1000 літрів;

Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.

Зазначимо, що у Міністерстві економіки стверджують, що найближчим часом ціни на пальне не виростуть, незважаючи на повернення акцизів.

Експерти та учасники ринку частково погоджуються з думкою Мінекономіки, зазначаючи, що ціна на пальне в гурті зросте, а ціна на АЗС суттєво не зростатиме через конкуренцію на ринку.