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Зеленский подписал закон о возвращении акциза на топливо
Президент Украины Владимир Зеленский 28 сентября подписал Закон №7668-д "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины о ставках акцизного налога на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения".
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
НДС для всех видов топлива остается на уровне 7%. Закон вступает в силу через день после опубликования.
Рада поддержала соответствующий законопроект 21 сентября. Согласно его положениям возвращаются акцизы в размере:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- бензин 100€/1000 литров;
- дизель 100€/1000 литров;
- биотопливо 100€/1000 литров;
- газ 52€/1000 литров;
Также сделана льгота для топлива на нужды Минобороны. Для военных акциз будет 0€/1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны в период военного и чрезвычайного положения.
Отметим, что в Министерстве экономики утверждают, что в ближайшее время цены на топливо не вырастут, несмотря на возврат акциза.
Эксперты и участники рынка частично согласны с мнением Минэкономики, отмечая, что цена на горючее в опте вырастет, а цена на АЗС существенно не будет расти из-за конкуренции на рынке.