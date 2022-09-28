Зеленский подписал закон о возвращении акциза на топливо

Президент Украины Владимир Зеленский 28 сентября подписал Закон №7668-д "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины о ставках акцизного налога на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения".

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Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

НДС для всех видов топлива остается на уровне 7%. Закон вступает в силу через день после опубликования.

Рада поддержала соответствующий законопроект 21 сентября. Согласно его положениям возвращаются акцизы в размере:

бензин 100€/1000 литров;

дизель 100€/1000 литров;

биотопливо 100€/1000 литров;

газ 52€/1000 литров;

Также сделана льгота для топлива на нужды Минобороны. Для военных акциз будет 0€/1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны в период военного и чрезвычайного положения.

Отметим, что в Министерстве экономики утверждают, что в ближайшее время цены на топливо не вырастут, несмотря на возврат акциза.

Эксперты и участники рынка частично согласны с мнением Минэкономики, отмечая, что цена на горючее в опте вырастет, а цена на АЗС существенно не будет расти из-за конкуренции на рынке.