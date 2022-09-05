Возврат акцизов на топливо поднимет цену в опте, но в ближайшее время вряд ли повлияет на цену на стелле

30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 7668-д, который предусматривает возврат акцизов на топливо. Эксперты и участники рынка отмечают, что в случае вступления в силу этого закона, цена на топливо в опте вырастет, а цена на АЗС в ближайшее время расти не будет из-за конкуренции.

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По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Лёушкина, после возврата акциза для потребителя мало что изменится, а цена в опте вырастет и урежет маржу для сетей. После возврата акциза цена на бензин, дизтопливо поднимется в опте, однако на стелле останется прежнем.

"Крупные сети будут держать цену, чтобы выдавить из рынка мелких игроков и набить клиентов перед наступлением осенне-зимнего периода. Осенью и зимой рынок скудный и клиентов очень мало. Поэтому крупные сети будут держать цену рассчитывая, что при одинаковой цене водители будут заправляться на заправках с именем, а не на бочках", — говорит бизнесмен.

По его словам, в настоящее время на рынке много малых игроков, которые купили бензовозы во время топливного кризиса и успели заработать на сверхмарже. Однако после длительного падения цен, возврата акциза, а также низкой активности торгов топливный бизнес станет для таких игроков малопривлекательным.

Аналитик профильного издания "Нафторынок" Александр Сиренко говорит, что оптовый рынок бензина и дизтоплива на прошлой неделе(29 августа - 4 сентября) больше реагировал на динамику мировых цен на нефть чем на новости о возврате акциза.

В свою очередь рынок автогаза остановил падение, которое на пике достигало цены на стелле в 23,85 грн/л.

"После введения акциза автогаз должен подорожать на 2 гривны. Однако в реальности он подорожает не так существенно поскольку рынок остается профицитным. Я думаю что средняя цена на стелле прибавит одну гривну. По бензину и дизелю такого повышения не будет", - говорит Сиренко.