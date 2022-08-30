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Категория
Энергетика
Дата публикации

Рада приняла в первом чтении законопроект о возврате акцизов на бензин, дизель и автогаз

Рада приняла в первом чтении законопроект о возврате акцизов на бензин, дизель и автогаз
Фото: depositphotos

За законопроект проголосовали 236 депутатов.

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Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент одобрил только в первом чтении законопроект 7668-д о возвращении акцизов на топливо", - пишет нардеп.

По информации нардепа, законопроект содержит следующие нормы:

  1. На автогаз возвращается акциз в размере 52 евро за 1000 литров.
  2. Акцизы на бензин и дизель составят 100 евро за 1000 литров.
  3. Акциз и НДС для альтернативных видов топлива с добавлением биоэтанола тоже равняются 100 евро за 1000 литров.

Напомним, что Верховная Рада на заседании в среде августа отказалась рассматривать правительственный законопроект №7668 о возвращении акциза на горючее.