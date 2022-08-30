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Рада приняла в первом чтении законопроект о возврате акцизов на бензин, дизель и автогаз
За законопроект проголосовали 236 депутатов.
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Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк.
"Парламент одобрил только в первом чтении законопроект 7668-д о возвращении акцизов на топливо", - пишет нардеп.
По информации нардепа, законопроект содержит следующие нормы:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- На автогаз возвращается акциз в размере 52 евро за 1000 литров.
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Акцизы на бензин и дизель составят 100 евро за 1000 литров.
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Акциз и НДС для альтернативных видов топлива с добавлением биоэтанола тоже равняются 100 евро за 1000 литров.
Напомним, что Верховная Рада на заседании в среде августа отказалась рассматривать правительственный законопроект №7668 о возвращении акциза на горючее.