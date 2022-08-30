- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
Рада ухвалила у першому читанні законопроект про повернення акцизів на бензин, дизель та автогаз
За законопроект проголосували 236 депутатів.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.
"Парламент схвалив тільки у першому читанні законопроект 7668-д щодо повернення акцизів на паливо", - пише нардеп.
За інформацією нардепа, законопроект містить такі норми:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- На автогаз повертається акциз у розмірі 52 євро за 1000 літрів.
-
Акцизи на бензин та дизель становитимуть 100 євро за 1000 літрів.
-
Акциз та ПДВ для альтернативних видів палива з додаванням біоетанолу теж дорівнює 100 євро за 1000 літрів.
Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні в середені серпня відмовилася розглядати урядовий законопроект №7668 про повернення акцизу на пальне.