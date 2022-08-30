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Енергетика
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Рада ухвалила у першому читанні законопроект про повернення акцизів на бензин, дизель та автогаз

Рада ухвалила у першому читанні законопроект про повернення акцизів на бензин, дизель та автогаз
Фото: depositphotos

За законопроект проголосували 236 депутатів. 

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Про це написав народний депутат Ярослав Железняк. 

"Парламент схвалив тільки у першому читанні законопроект 7668-д щодо повернення акцизів на паливо", - пише нардеп. 

За інформацією нардепа, законопроект містить такі норми:

  1. На автогаз повертається акциз у розмірі 52 євро за 1000 літрів. 
  2. Акцизи на бензин та дизель становитимуть 100 євро за 1000 літрів. 
  3. Акциз та ПДВ для альтернативних видів палива з додаванням біоетанолу теж дорівнює 100 євро за 1000 літрів.

Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні в середені серпня відмовилася розглядати урядовий законопроект №7668 про повернення акцизу на пальне.