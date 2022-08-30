Рада ухвалила у першому читанні законопроект про повернення акцизів на бензин, дизель та автогаз

За законопроект проголосували 236 депутатів.

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Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент схвалив тільки у першому читанні законопроект 7668-д щодо повернення акцизів на паливо", - пише нардеп.

За інформацією нардепа, законопроект містить такі норми:

На автогаз повертається акциз у розмірі 52 євро за 1000 літрів. Акцизи на бензин та дизель становитимуть 100 євро за 1000 літрів.

Акциз та ПДВ для альтернативних видів палива з додаванням біоетанолу теж дорівнює 100 євро за 1000 літрів.



Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні в середені серпня відмовилася розглядати урядовий законопроект №7668 про повернення акцизу на пальне.