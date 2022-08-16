Рада відмовилася розглядати повернення акцизу на пальне

Верховна Рада на засіданні у вівторок відмовилася розглядати урядовий законопроект №7668 про повернення акцизу на пальне. За внесення до порядку денного парламенту відповідного законопроекту, поданого Кабінетом міністрів 14 серпня, проголосувало лише 218 депутатів при 226 мінімально необхідних.

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Причому це питання ставилося на голосування двічі з різницею в дві хвилини, і кількість голосів "за" в обох випадках виявилася однаковою, хоча спершу "проти" проголосувало 5 нардепів, а вдруге - вже 26. Зокрема, проти розгляду документу голосували 15 депутатів від "Європейської солідарності" та 5 від "Голосу".

Відповідно, тепер цей законопроект вважається відхиленим та знятим з розгляду. Він передбачав внесення до перехідних положень Податкового кодексу змін, згідно яких збільшується з 0 до 100 євро за 1000 літрів акцизний податок при ввезенні до України бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу на час воєнного чи надзвичайного стану.

Натомість напередодні, 15 серпня, профільний комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував його включити до порядку денного та скоротити наполовину строк для внесення альтернативних йому законопроектів.

А от Головне науково-експертне управління Ради, проаналізувавши законопроект ще 14 серпня, висловило до нього зауваження, вказуючи, що необхідність його прийняття недостатньо обгрунтована.

Там зазначають, що вказана у пояснювальній записці причина у вигляді "суттєвого дефіциту коштів для виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою або під держгарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування" потребує додаткового обґрунтування у контексті іншої урядової пропозиції щодо відмови від першочерговості спрямування коштів державного дорожнього фонду, зокрема, на виконання зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під держгарантії.

Також в управлінні вказували, що Кабмін не надав обґрунтування ставки акцизу на паливо саме на запропонованому рівні, власне як і прогнози щодо очікуваних додаткових бюджетних надходжень через її введення та прогнози щодо впливу рішення на ціни на паливо та інфляційні ризики загалом.

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