Рада отказалась рассматривать возврат акциза на горючее

Верховная Рада на заседании во вторник отказалась рассматривать правительственный законопроект №7668 о возвращении акциза на горючее. За внесение в повестку дня парламента соответствующего законопроекта, поданного Кабинетом министров 14 августа, проголосовало только 218 депутатов при 226 минимально необходимых.

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Причем этот вопрос ставился на голосование дважды с разницей в две минуты, и количество голосов "за" в обоих случаях оказалось одинаковым, хотя сначала "против" проголосовало 5 нардепов, а во второй раз - уже 26. В частности, против рассмотрения документа голосовали 15 депутатов от Европейской солидарности" и 5 от "Голоса".

Соответственно, теперь этот законопроект считается отклоненным и снятым с рассмотрения. Он предусматривал внесение в переходные положения Налогового кодекса изменений, согласно которым увеличивается с 0 до 100 евро за 1000 литров акцизный налог при ввозе в Украину бензинов моторных, тяжелых дистиллятов и сжиженного газа во время военного или чрезвычайного положения.

Накануне, 15 августа, профильный комитет Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал включить его в повестку дня и сократить наполовину срок для внесения альтернативных ему законопроектов.

А вот Главное научно-экспертное управление Рады, проанализировав законопроект еще 14 августа, высказало к нему замечания, указывая, что необходимость его принятия недостаточно обоснована.

Там отмечают, что указанная в пояснительной записке причина в виде "существенного дефицита средств для выполнения долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под госгарантии, на развитие сети автомобильных дорог общего пользования" требует дополнительного обоснования в контексте другого правительственного предложения по отказу от первоочередности направления средств государственного дорожного фонда, в частности, во исполнение обязательств по заимствованиям, полученным государством или под госгарантии.

Также в управлении указывали, что Кабмин не предоставил обоснование ставки акциза на топливо именно на предложенном уровне, собственно как и прогнозы относительно ожидаемых дополнительных бюджетных поступлений из-за ее введения и прогнозы влияния решения на цены на топливо и инфляционные риски в целом.

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