- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
В публичных закупках изменили правила локализации: что должны подтверждать производители
Кабинет Министров Украины обновил правила формирования перечня продукции с подтвержденной степенью локализации в публичных закупках. В то же время правительство разблокировало возможность внесения товаров в этот перечень и усилило требования к подтверждению украинской составляющей в продукции.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства экономики и окружающей среды Украины.
Новый порядок предполагает изменение подхода к расчету себестоимости. Теперь доля местной составляющей будет определяться в производственной, а не в общей себестоимости товара.
Кроме того, производитель должен подтвердить выполнение, по меньшей мере, четырех технологических операций из определенного перечня.
Какие документы должны подавать производители
Еще одно новое требование – расширенная оборотно-сальдовая ведомость за последние 12 месяцев, которая должна помочь отслеживать движение сырья и комплектующих.
В документе следует указать все материалы и комплектующие, включенные в калькуляцию, а также пять составляющих с наибольшим удельным весом без указания их стоимости. К ним нужно добавить первичные документы учета.
В Минэкономики отмечают, что новые правила должны помочь более точно идентифицировать украинских производителей и отличать их от поставщиков, которые выдают импортные товары за украинские.
"Публичные закупки – это возможность обеспечить украинских производителей заказами и стимулировать инвестиции в производство. Наша задача – создать понятные правила подтверждения украинской составляющей в товарах, закупаемых за бюджетные средства", – отметил заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Виталий Киндратов.
Для жалоб создадут отдельную комиссию
Для рассмотрения жалоб о подаче ложных данных и других вопросов локализации правительство создаст постоянно действующую комиссию.
В ее состав войдут представители Минэкономики, ГП "Прозорро" и общественных объединений.
Подавать товары в перечень можно с 4 ноября, когда постановление вступило в силу. Производители, продукция которых уже включена в реестр, имеют 30 дней, чтобы передать ее по новым правилам.
Локализация в публичных закупках является одним из инструментов политики Сделано в Украине и должна стимулировать развитие производства, инвестиции в реальный сектор и увеличение несырьевого экспорта.
Напомним, в июле 2025 года правительство расширило перечень товаров с обязательной локализацией в публичных закупках еще на 25 видов продукции. До этого требование локализации распространялось на 103 товарные позиции.
Кроме этого, в июле 2026 года Совет одобрил в целом законопроект №11520 "О публичных закупках", расширяющий требования локализации на закупки гражданских товаров для нужд Сил обороны.