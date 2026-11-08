В публичных закупках изменили правила локализации: что должны подтверждать производители

Кабинет Министров Украины обновил правила формирования перечня продукции с подтвержденной степенью локализации в публичных закупках. В то же время правительство разблокировало возможность внесения товаров в этот перечень и усилило требования к подтверждению украинской составляющей в продукции.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Новый порядок предполагает изменение подхода к расчету себестоимости. Теперь доля местной составляющей будет определяться в производственной, а не в общей себестоимости товара.

Кроме того, производитель должен подтвердить выполнение, по меньшей мере, четырех технологических операций из определенного перечня.

Какие документы должны подавать производители

Еще одно новое требование – расширенная оборотно-сальдовая ведомость за последние 12 месяцев, которая должна помочь отслеживать движение сырья и комплектующих.

В документе следует указать все материалы и комплектующие, включенные в калькуляцию, а также пять составляющих с наибольшим удельным весом без указания их стоимости. К ним нужно добавить первичные документы учета.

В Минэкономики отмечают, что новые правила должны помочь более точно идентифицировать украинских производителей и отличать их от поставщиков, которые выдают импортные товары за украинские.

"Публичные закупки – это возможность обеспечить украинских производителей заказами и стимулировать инвестиции в производство. Наша задача – создать понятные правила подтверждения украинской составляющей в товарах, закупаемых за бюджетные средства", – отметил заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Виталий Киндратов.

Для жалоб создадут отдельную комиссию

Для рассмотрения жалоб о подаче ложных данных и других вопросов локализации правительство создаст постоянно действующую комиссию.

В ее состав войдут представители Минэкономики, ГП "Прозорро" и общественных объединений.

Подавать товары в перечень можно с 4 ноября, когда постановление вступило в силу. Производители, продукция которых уже включена в реестр, имеют 30 дней, чтобы передать ее по новым правилам.

Локализация в публичных закупках является одним из инструментов политики Сделано в Украине и должна стимулировать развитие производства, инвестиции в реальный сектор и увеличение несырьевого экспорта.

Напомним, в июле 2025 года правительство расширило перечень товаров с обязательной локализацией в публичных закупках еще на 25 видов продукции. До этого требование локализации распространялось на 103 товарные позиции.

Кроме этого, в июле 2026 года Совет одобрил в целом законопроект №11520 "О публичных закупках", расширяющий требования локализации на закупки гражданских товаров для нужд Сил обороны.