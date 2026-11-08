UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,44

--0,09

EUR

51,04

--0,21

Наличный курс:

USD

46,34

46,10

EUR

51,85

51,55

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

В публичных закупках изменили правила локализации: что должны подтверждать производители

рабочий
В публичных закупках изменили правила локализации / Depositphotos

Кабинет Министров Украины обновил правила формирования перечня продукции с подтвержденной степенью локализации в публичных закупках. В то же время правительство разблокировало возможность внесения товаров в этот перечень и усилило требования к подтверждению украинской составляющей в продукции.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Новый порядок предполагает изменение подхода к расчету себестоимости. Теперь доля местной составляющей будет определяться в производственной, а не в общей себестоимости товара.

Кроме того, производитель должен подтвердить выполнение, по меньшей мере, четырех технологических операций из определенного перечня.

Какие документы должны подавать производители

Еще одно новое требование – расширенная оборотно-сальдовая ведомость за последние 12 месяцев, которая должна помочь отслеживать движение сырья и комплектующих.

В документе следует указать все материалы и комплектующие, включенные в калькуляцию, а также пять составляющих с наибольшим удельным весом без указания их стоимости. К ним нужно добавить первичные документы учета.

В Минэкономики отмечают, что новые правила должны помочь более точно идентифицировать украинских производителей и отличать их от поставщиков, которые выдают импортные товары за украинские.

"Публичные закупки – это возможность обеспечить украинских производителей заказами и стимулировать инвестиции в производство. Наша задача – создать понятные правила подтверждения украинской составляющей в товарах, закупаемых за бюджетные средства", – отметил заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Виталий Киндратов.

Для жалоб создадут отдельную комиссию

Для рассмотрения жалоб о подаче ложных данных и других вопросов локализации правительство создаст постоянно действующую комиссию.

В ее состав войдут представители Минэкономики, ГП "Прозорро" и общественных объединений.

Подавать товары в перечень можно с 4 ноября, когда постановление вступило в силу. Производители, продукция которых уже включена в реестр, имеют 30 дней, чтобы передать ее по новым правилам.

Локализация в публичных закупках является одним из инструментов политики Сделано в Украине и должна стимулировать развитие производства, инвестиции в реальный сектор и увеличение несырьевого экспорта.

Напомним, в июле 2025 года правительство расширило перечень товаров с обязательной локализацией в публичных закупках еще на 25 видов продукции. До этого требование локализации распространялось на 103 товарные позиции.

Кроме этого, в июле 2026 года Совет одобрил в целом законопроект №11520 "О публичных закупках", расширяющий требования локализации на закупки гражданских товаров для нужд Сил обороны.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности