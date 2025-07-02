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Правительство расширило список товаров с обязательной локализацией: под требование попали еще 25 видов

товары
Правительство расширило список товаров с обязательной локализацией / Depositphotos

Кабинет министров Украины расширил перечень товаров, во время публичных закупок которых обязательно требование минимального уровня локализации.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

В частности, локализация будет распространяться на товары в таких категориях, как:

  • машиностроение (тракторы, лифты и т.п.);
  • легкая промышленность (военная форма, спецодежда);
  • электротехническая продукция (осветительные приборы, светофоры, кабели);
  • металлоконструкции и трубы большого диаметра

Уже с 2025 года украинская составляющая в таких товарах должна составлять не менее 25%, в 2026 — 30% с последующим ежегодным ростом на 5% до достижения уровня 40%.

Как отметила министр экономики Юлия Свириденко, такое решение направлено на защиту отечественного производителя в условиях высокой доли импорта в закупках. До полномасштабной войны эта доля достигала 38%, в то время как в мире она в среднем не превышает 10%.

Это первое расширение списка с момента введения политики локализации. До этого требование касалось 103 товаров, среди которых железнодорожная и коммунальная техника, городской транспорт и энергетическое оборудование. Требование будет действовать при стоимости закупок от 200 тысяч гривен.

В то же время, она не распространяется на товары, произведенные в государствах-участниках GPA (Соглашение ВТО о публичных закупках), в частности в странах ЕС, США, Великобритании, Японии и Южной Корее.

Расширение перечня – часть более широкой политики поддержки украинского производства "Сделано в Украине", инициированной Президентом Украины. Среди ее ключевых направлений – развитие промышленности, увеличение несырьевого экспорта, индустриальные парки, программы поддержки переработки, компенсации стоимости техники, льготные кредиты, страхование военных рисков и т.д.

Напомним, в марте   Даниил Гетманцев отметил необходимость изменений   в программе "Сделано в Украине" для более быстрого восстановления экономики

Автор:
Татьяна Гойденко