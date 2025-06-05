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"Сделано в Украине": правительство выделяет еще 200 млн грн на программу компенсации за украинскую технику и оборудование

производство, техника, работница
В 2025 году список техники, на которую распространяется компенсация, уже трижды расширялся. / Freepik

Кабмин принял решение выделить дополнительно 200 миллионов гривен на программу частичной компенсации в 15% стоимости отечественной промышленной техники и оборудования.

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 Об этом информирует Delo.ua  со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Программа частичной компенсации 15% от стоимости (без НДС) украинской энергетической, строительной, колесной и специальной техники стартовала в конце сентября 2024 года. Она является частью государственной политики "Сделано в Украине" и направлена на повышение спроса на отечественную продукцию, создание рабочих мест и укрепление экономики.

"С начала года перечень техники, на которую распространяется компенсация, уже трижды расширялся. Производители почувствовали преимущества, поэтому предлагают больше продукции, а спрос растет. Сегодняшнее решение поможет нарастить производство украинской техники, создать новые рабочие места и увеличить поступления в бюджеты разных уровней. Для покупателей это возможность обновить технику с меньшими затратами", — отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

В рамках программы покупатели получают компенсацию приобретенной у производителей техники из утвержденного перечня, в котором уже более 560 наименований от 26 заводов-производителей.

В 2025 году на финансирование программы предполагалось 93,3 млн. грн. В декабре 2024 — апреле 2025 года по покупателям начислено более 39,6 млн грн компенсации, из которых уже перечислено почти 30,2 млн грн.

Напомним, в начале мая в рамках программы "Сделано в Украине" впервые применяются процедуры расширения перечня товаров, на которые распространяется требование локализации. Это касается 25 товаров в четырех категориях, в том числе машиностроении и легкой промышленности.

Автор:
Татьяна Ковальчук