"Зроблено в Україні": уряд виділяє ще 200 млн грн на програму компенсації за українську техніку та обладнання

Кабмін ухвалив рішення виділити додатково 200 мільйонів гривень на програму часткової компенсації 15% вартості вітчизняної промислової техніки та обладнання.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.



Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) української енергетичної, будівельної, колісної та спеціальної техніки стартувала в кінці вересня 2024 року. Вона є частиною державної політики "Зроблено в Україні" і має на меті підвищення попиту на вітчизняну продукцію, створення робочих місць та зміцнення економіки.

"Від початку року перелік техніки, на яку поширюється компенсація, вже тричі розширювався. Виробники відчули переваги, тому пропонують більше продукції, а попит зростає. Сьогоднішнє рішення допоможе наростити виробництво української техніки, створити нові робочі місця і збільшити надходження до бюджетів різних рівнів. Для покупців це можливість оновити техніку з меншими витратами", — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

У рамках програми покупці отримують компенсацію придбаної у виробників техніки із затвердженого переліку, в якому вже понад 560 найменувань від 26 заводів-виробників.

В 2025 році на фінансування програми передбачалось 93,3 млн грн. В грудні 2024 року - квітні 2025 року за покупцям нараховано понад 39,6 млн грн компенсації, з яких вже перераховано майже 30,2 млн грн.

Нагадаємо, на початку травня в рамках програми "Зроблено в Україні" вперше застосовують процедуру розширення переліку товарів, на які поширюється вимога локалізації. Це стосуватиметься 25 товарів у чотирьох категоріях, зокрема машинобудуванні та легкій промисловості.