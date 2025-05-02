"Зроблено в Україні": Мінекономіки розширило локалізацію ще на 25 промислових товарів

Мінекономіки спільно з Комітетом Верховної Ради з питань економічного розвитку в рамках програми "Зроблено в Україні" вперше застосовують процедуру розширення переліку товарів, на які поширюється вимога локалізації. Це стосуватиметься 25 товарів у чотирьох категоріях, зокрема машинобудуванні та легкій промисловості.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

У липні 2022 року набули чинності зміни до закону про публічні закупівлі, які поступово збільшують вимогу щодо локалізації, тобто частки української складової у певних товарах. Протягом 10 років вона має зрости з 10% до 40%. В 2025 році рівень локалізації запланований на рівні не менше 25%.

Наразі підставою для ініціативи стали звернення українських виробників 25 видів продукції, які висловили бажання долучитися до політики локалізації.

"Те, що сьогодні бізнес сам виступає ініціатором розширення локалізації, — показник того, що локалізація працює і допомагає українським виробникам розвиватись. Ми продовжимо вдосконалювати й локалізацію, й інші програми стимулювання виробництва, інвестицій та експорту, об’єднані політикою "Зроблено в Україні", — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зараз вимога локалізації стосується 103 товарів із чотирьох напрямів машинобудування: залізничний транспорт, міський транспорт, комунальна техніка та енергетичне обладнання.

Локалізацію буде розширено ще на 25 товарів у наступних категоріях:

машинобудування, зокрема ліфти, трактори тощо;

товари легкої промисловості, зокрема спецодяг і військова форма;

освітлювальні прилади, кабелі, світлофори;

металоконструкції та труби великого діаметра.

Вимога локалізації не поширюється на товари, вироблені в країнах — учасницях угоди СОТ про державні закупівлі (GPA), зокрема в країнах ЄС, США, Японії, Південній Кореї, Великій Британії та інших.

Довідково

Локалізація в публічних закупівлях — це вимога до мінімальної частки української складової у вартості товарів, що закуповуються за бюджетні кошти. Завдяки цьому державні інвестиції спрямовуються на підтримку національного виробництва, створення робочих місць і розвиток промисловості. Виробники самостійно розраховують ступінь локалізації та підтверджують його відповідно до затвердженої формули.

Нагадаємо, у березні Данило Гетманцев наголосив на необхідності змін у програмі "Зроблено в Україні" для швидшого відновлення економіки