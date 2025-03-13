Зроблено в Україні: скільки відсотків українців віддають перевагу вітчизняним виробникам - опитування

53% українців зазвичай купують українське, ще 17% — завжди віддають перевагу локальним брендам. Водночас для 8% опитаних походження товару не має значення.

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Про це повідомляє Rakuten Viber.

Зазначається, що компанія запитала українців, чи підтримують вони українських виробників.

Результати опитування показали, що 70% респондентів віддають перевагу українським виробникам: 17% обирають українське завжди, 53% — інколи роблять винятки, але зазвичай купують товари місцевих виробників.

На запитання “Чи підтримуєте ви українських виробників?” відповіді розподілилися таким чином:

Зазвичай купую українське, але інколи роблю винятки — 53% ;

Обираю українське, якщо товар кращий за іноземний — 21% ;

Так, завжди обираю те, що зроблено в Україні — 17% ;

Мені байдуже, походження товару не має значення — 8% ;

Не купую українське, бо не довіряю якості — 1% .

Зауважимо, запуск програми "Національний кешбек" дозволив збільшити кількість куплених вітчизняних товарів на 9,5%.

Якщо подивитися на дані, з яких товарів перетікають продажі на товари "Національного кешбеку", то найбільших відносних втрат зазнали іноземні бренди в категоріях "молочні продукти" та "кондитерські вироби".

Але вперше за час реалізації програми "Національний кешбек" її динаміка стала від’ємною. За підсумками січня 2025 року українці накопичили 414 мільйонів гривень кешбеку за купівлю товарів вітчизняного виробництва.

Про програму

У програмі “Національний кешбек” беруть участь найбільші національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також численні регіональні мережі та окремі магазини. Кешбек доступний на 365 тисяч товарів вітчизняного виробництва від понад 1700 виробників.

Кешбек у розмірі 10% надається за покупку товарів українського виробництва, які їхні виробники подали для участі в програмі, та придбаних у торгових точках, що долучені до програми.

В програмі може взяти участь кожен українець старше 18 років. Максимальна сума кешбеку на місяць — 3000 гривень.

Торговельні мережі позначають товари з кешбеком спеціальними позначками на полицях та цінниках для зручності покупців, а також розміщують наліпки на входах до магазинів, інформуючи, що тут діє програма "Національний кешбек".

Для перевірки наявності кешбеку на конкретний товар можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку "Дія".