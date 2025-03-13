Сделано в Украине: сколько процентов украинцев предпочитают товары отечественного производителя — опрос

53% украинцев обычно покупают украинское, еще 17% — всегда предпочитают локальные бренды. В то же время, для 8% опрошенных происхождение товара не имеет значения.

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Об этом сообщает Rakuten Viber.

Отмечается, что компания спросила украинцев, поддерживают ли они украинских производителей.

Результаты опроса показали, что 70% респондентов предпочитают украинских производителей: 17% выбирают украинское всегда, 53% — иногда делают исключения, но обычно покупают товары местных производителей.

На вопрос "Поддерживаете ли вы украинских производителей?" ответы распределились следующим образом:

Обычно покупаю украинское, но иногда делаю исключения - 53% ;

Выбираю украинское, если товар лучше иностранного — 21% ;

Да, всегда выбираю то, что сделано в Украине — 17% ;

Мне безразлично, происхождение товара не имеет значения - 8% ;

Не покупаю украинское, потому что не доверяю качеству — 1% .

Заметим, что запуск программы "Национальный кэшбэк" позволил увеличить количество купленных отечественных товаров на 9,5%.

Если посмотреть на данные, из каких товаров перетекают продажи на товары "Национального кэшбэка", то наибольшие относительные потери понесли иностранные бренды в категориях "молочные продукты" и "кондитерские изделия".

Но впервые за время реализации программы "Национальный Кэшбэк" ее динамика стала отрицательной. По итогам января 2025 украинцы накопили 414 миллионов гривен кэшбэка за покупку товаров отечественного производства.

О программе

В программе "Национальный кэшбэк" принимают участие крупнейшие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также многочисленные региональные сети и отдельные магазины. Кешбэк доступен на 365 тысяч товаров отечественного производства от более чем 1700 производителей.

Кэшбэк в размере 10% предоставляется за покупку товаров украинского производства, которые их производители предоставили для участия в программе, и приобретенных в торговых точках, приобщенных к программе.

В программе может принять участие каждый украинец старше 18 лет. Максимальная сумма кэшбэка в месяц – 3000 гривен.