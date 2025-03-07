Украинцам выплачено 714 млн грн кэшбека за декабрь и январь: когда поступят средства

Правительство выплатило украинцам 714 млн гривен нацкешбека за декабрь и январь. Средства поступят 3,4 млн гражданам в течение двух дней.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что количество получателей кэшбека за эти месяцы возросло почти на полтора миллиона и составляет 3,4 млн человек.

Выплаты получат граждане, которые накопили более 2 гривен кэшбека и вовремя активировали карты для выплат в приложении "Действие".

Средства кэшбека не облагаются налогом и не учитываются при назначении субсидий и льгот. Снять средства наличными с карты невозможно.

Последующая выплата кэшбека состоится в конце марта 2025 года.

Ключевые цифры программы

Общая сумма выплаченного кэшбека за сентябрь – январь – 1,1 млрд грн.

1208 пользователей получили максимальную сумму кэшбека за месяц — 3000 грн.

57,5% всех пользователей — в возрасте до 45 лет; 25,3% – среднего возраста, 17,2% – старшего (60+).

61% пользователей – женщины, 39% – мужчины.

В программе зарегистрировано 1756 производителей.

Кэшбек доступен на 369 тысяч товаров украинского производства.

Напомним, что впервые за весь период реализации программы "Национальный кэшбек" ее динамика стала отрицательной. По итогам января 2025 украинцы получили 414 миллионов гривен кэшбека за покупки отечественных товаров.

В целом, на январь, украинцы собрали 1 миллиард гривен в рамках программы. Большая часть этой суммы, а именно 606 миллионов гривен, была накоплена в декабре 2024 года (436 млн грн) и в первой половине января 2025 года (170 млн грн).

О программе

В программе "Национальный Кэшбек" принимают участие крупнейшие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также многочисленные региональные сети и отдельные магазины. Кешбек доступен на 365 тысяч товаров отечественного производства от более чем 1700 производителей.

Кешбек в размере 10% предоставляется за покупку товаров украинского производства, которые их производители зарегистрировали для участия в программе, и приобретенных в торговых точках, вовлеченных в программу.

Участие в программе может принять каждый украинец старше 18 лет. Максимальная сумма кэшбека в месяц – 3000 гривен.

Торговые сети обозначают товары с кэшбеком специальными маркировками на полках и ценниках для удобства покупателей, а также размещают наклейки на входах в магазины, информируя, что здесь действует программа "Национальный кэшбек".

Чтобы проверить наличие кэшбека на конкретный товар, можно использовать сканер штрихкодов в приложении "Дія".