Почему задерживают выплаты по программе "Национальный кэшбэк"

Выплаты по программе "Национальный кэшбек " скоро поступят на карты. Правительство уже выделило средства, но потребовалось немного больше времени на операционные процессы. Платежи возделывают, и 3,4 млн украинцев получат 714 млн грн кэшбэка за декабрь и январь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Там отмечают, что выплаты кэшбэка обычно происходят в 20 числах месяца.

В Минэкономики утверждают, что все выплаты состоятся в полном объеме и 3,4 млн украинцев получат 714 млн грн кэшбэка за декабрь и январь.

"Правительство уже выделило необходимые средства, однако операционные процессы потребуют немного больше времени, чем мы ожидали. Как только будет известна точная дата зачисления средств — мы сразу сообщим об этом", — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что прилагают усилия, чтобы выплаты поступили как можно скорее.

Заметим, деньги за декабрь и январь обещали в конце февраля 2025 года.

Напомним, впервые за время реализации программы "Национальный кэшбэк" ее динамика стала отрицательной. По итогам января 2025 украинцы накопили 414 миллионов гривен кэшбэка за покупку товаров отечественного производства.

По состоянию на январь украинцы собрали в рамках программы 1 миллиард гривен. Значительную часть этой суммы, а именно 606 миллионов гривен, накопили за декабрь 2024 (436 млн грн) и первую половину января 2025 (170 млн грн).

О программе

В программе "Национальный кэшбэк" принимают участие крупнейшие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также многочисленные региональные сети и отдельные магазины. Кешбэк доступен на 365 тысяч товаров отечественного производства от более чем 1700 производителей.

Кешбек в размере 10% предоставляется за покупку товаров украинского производства, которые их производители предоставили для участия в программе, и приобретенных в торговых точках, приобщенных к программе.

В программе может принять участие каждый украинец старше 18 лет. Максимальная сумма кэшбэка в месяц – 3000 гривен.