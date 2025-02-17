"Зимова єПідтримка" и "Нацкешбек": 56% выплат пошли на оплату коммунальных услуг

Украинцы направляют средства государственных программ "Зимова єПідтримка" и "Национальный кэшбек" на первоочередные нужды. 56% общей суммы расходов пошли на оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

56% полученных средств украинцы потратили на оплату коммунальных услуг. Другая часть средств была использована на мобильную связь, лекарства отечественного производства, книги, транспортные услуги и другие нужды.

Это способствует не только удовлетворению базовых потребностей, но и поддержке украинского бизнеса. Потраченные средства остаются в экономике, помогая создавать рабочие места и наполнять бюджет, что важно для финансирования Сил обороны страны, отметила первая вице-премьер-министр Украины — министерка экономики Украины Юлия Свириденко.

О расходах украинцев

В самые популярные категории расходов украинцев вошли:

Коммунальные услуги – 3,8 млрд грн (56% от всех расходов).

Телекоммуникации, в том числе мобильная связь — 1,4 млрд грн.

Заведения питания — 386 млн грн.

Лекарство — 189 млн грн.

Компьютерные сети и информационные услуги — 187 млн грн.

Благотворительность – 177 млн грн.

Книги и другая печатная продукция – 147 млн грн.

Железнодорожные пассажирские перевозки и общественный транспорт – 90 млн грн.

Кинотеатры — 47 млн грн.

Почтовые услуги — 42 млн грн.

Кабельное, спутниковое и другое платное телевидение и радиоуслуги – 29 млн грн.

Основные цифры

Расходы по программам "Зимова єПідтримка" и "Национальный кэшбек" охватывают период с 25 октября 2024 года по 1 февраля 2025 года. За это время украинцы потратили 6,7 млрд. гривен из полученных 9,6 млрд грн.

По состоянию на 17 февраля количество заявок на выплату 1000 гривен, поданных через "Дію" и банки-партнеры, достигло 12 миллионов, из которых почти 3 миллиона — на выплаты для детей.

Проект "Зимова єПідтримка"

Проект "Зимова єПідтримка" разработан Министерством экономики с участием Минцифры и Минсоцполитики. Участниками проекта есть АО "Укрпочта", технический администратор информационной системы, физические лица, расчетный банк и уполномоченные банки.

На что можно потратить средства:

Помощь можно использовать для оплаты коммунальных услуг, медицинских услуг, образования, транспорта, мобильной связи, страхования, а также для приобретения книг, лекарств и медицинских изделий украинского производства. Кроме того, 1000 гривен можно передать на благотворительность или задонатить на нужды ВСУ.

Интерактивные карты аптек, книжных магазинов и других торговых точек, где можно потратить средства, доступные на официальном сайте программы.

Добавим, правительство приняло решение направить дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета для реализации программы "Зимова єПідтримка".