"Тысяча Зеленского": на программу выделено еще 5 млрд грн из резервного фонда

Правительство приняло решение направить дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета для реализации программы "Зимова єПідтримка".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Все заявки, поданные украинцами на получение помощи, будут исполнены. Люди получат средства, которые могут потратить на коммунальные, медицинские, образовательные и другие услуги, заявил Шмыгаль.

Об изменениях в программе

Глава правительства также сообщил об изменениях в программе. В частности:

Усовершенствован механизм выплаты средств для лиц старше 60 лет, людей с инвалидностью I и II групп, получающих пенсию по инвалидности или социальной помощи через банки, а также для недееспособных лиц по заявке их опекунов. Эти граждане получат тысячу гривен через Укрпочту.

Урегулирован процесс обмена информацией между учреждениями, реализующими программу "Зимова єПідтримка", который будет способствовать обобщению данных и обеспечению надлежащего информирования украинцев.

О "Тысяче Зеленского"

10 декабря 2024 года украинцы начали получать выплаты в рамках программы "Зимова єПідтримка", более известной, как "тысяча Зеленского". Вырученные средства можно потратить на военные облигации, оплатить коммунальные, медицинские и другие услуги, а также — задонатить на ВСУ.

Шоумен и волонтер Сергей Притула сообщил, что украинцы уже начали пересылать 1000 гривен в ВСУ.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием пересмотреть программу выплат украинцам по тысяче гривен.

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