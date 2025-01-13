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"Тысяча Зеленского": на программу выделено еще 5 млрд грн из резервного фонда

Урегулирован процесс обмена информацией между учреждениями.
Усовершенствован механизм выплаты средств для лиц старше 60 лет.

Правительство приняло решение направить дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета для реализации программы "Зимова єПідтримка".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Все заявки, поданные украинцами на получение помощи, будут исполнены. Люди получат средства, которые могут потратить на коммунальные, медицинские, образовательные и другие услуги, заявил Шмыгаль.

Об изменениях в программе

Глава правительства также сообщил об изменениях в программе. В частности:

  • Усовершенствован механизм выплаты средств для лиц старше 60 лет, людей с инвалидностью I и II групп, получающих пенсию по инвалидности или социальной помощи через банки, а также для недееспособных лиц по заявке их опекунов. Эти граждане получат тысячу гривен через Укрпочту.
  • Урегулирован процесс обмена информацией между учреждениями, реализующими программу "Зимова єПідтримка", который будет способствовать обобщению данных и обеспечению надлежащего информирования украинцев.

О "Тысяче Зеленского"

10 декабря 2024 года украинцы начали получать выплаты в рамках программы "Зимова єПідтримка", более известной, как "тысяча Зеленского". Вырученные средства можно потратить на военные облигации, оплатить коммунальные, медицинские и другие услуги, а также — задонатить на ВСУ.

Шоумен и волонтер Сергей Притула  сообщил, что украинцы уже начали пересылать 1000 гривен в ВСУ.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием пересмотреть программу выплат украинцам по тысяче гривен.

Все самое главное о программе поддержки – в инфографике Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько