"Тысяча Зеленского": сколько украинцев подали заявки через "Дію"

" Зимова єПідтримка", которая предусматривает выплату тысячи гривен каждому украинцу, по количеству заявлений превзошла все предыдущие программы поддержки в Дії. Услугой в приложении воспользовалось уже 9 328 370 человек, еще 2 миллиона получают помощь через "Укрпочту".

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Зимова єПідтримка в Дії — самая быстрая услуга по получению средств в мире. Два клика — и вы подали заявку. Все технологически, быстро и просто", — заметил Федоров.

Он напомнил, что получить выплату по программе можно до конца февраля. Деньги можно тратить на благотворительность, спорт, оплату мобильной связи, почтовых услуг, а также купить украинские лекарства, оплатить коммуналку, образовательные, медицинские, юридические услуги и прочее.

Отметим, более 8 млн украинцев уже получили средства по программе "Зимова єПідтримка", сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства 7 января.

Чтобы получить одноразовую выплату, нужно подать заявку через Дію или банк-партнер и открыть карту для выплат. Еще один способ получить выплату — "Укрпочта". Он подойдет тем, кто уже получает пенсию и другие социальные выплаты.

"Тысяча от Зеленского"

Ранее сообщалось, что 10 декабря украинцы начали получать выплаты в рамках программы "Зимова єПідтримка", более известной, как "тысяча Зеленского". Денежные средства выплачиваются примерно в течение 10 рабочих дней от подачи заявки.

Заметим, часть средств, предусмотренных на развитие и разминирование бизнеса, будет направлена на поддержку людей в зимний период.

Напомним, петиция с требованием пересмотреть программу выплат украинцам по тысяче гривен, которую в народе назвали "тысячей от Зеленского" собрала более 25 тысяч подписей. Теперь его обязан рассмотреть президент.

Единовременное государственное пособие в размере 1 тысячи гривен будет предоставляться украинцам, которые находятся на территории Украины, в том числе детям. Все самое главное о программе поддержки – в инфографике Delo.ua.

Куда украинцы тратят средства

Чаще всего тратят деньги на:

коммуналку — 63%;

мобильная связь — 17%;