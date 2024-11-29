Петиция об отмене выплаты "тысячи от Зеленского" набрала необходимые голоса

Петиция с требованием пересмотреть программу выплат украинцам по тысяче гривен, которую в народе называют “тысячей от Зеленского”, собрала более 25 тысяч подписей. Теперь его обязан рассмотреть президент. Соответствующая информация опубликована в разделе петиций на официальном сайте Офиса президента Украины.

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Инициатор отмечает, что в предложенной президентом программе "Зимова єПідтримка", которая предусматривает выплату каждому украинцу по 1000 гривен через приложение "Дія", выявлен ряд недостатков.

Какие основные недостатки программы от президента

· Непонимание источников финансирования и противоречие между повышением налогов и дополнительными расходами.

Как подчеркивает автор, Министерство экономики сообщает, что для реализации этой инициативы планируется использовать средства, полученные от западных партнеров, которые не могут быть направлены на финансирование оборонных нужд.

В этой связи возникает вопрос о целесообразности и эффективности использования этих ресурсов для массовых выплат всем гражданам, вместо целевого направления на более насущные нужды или поддержку уязвимых категорий населения.

· Вопросы эффективности

Отмечается, что одной из целей программы является поддержка национального бизнеса путем стимулирования потребительского спроса, поскольку его снижение является одной из ключевых проблем экономики. Автор петиции считает, что это не может быть достаточным основанием для реализации программы в ее нынешнем виде.

Кроме того, действительно есть категории граждан, нуждающихся в финансовой помощи, однако это не все украинцы. Этот факт подчеркивает еще один недостаток программы.

· Отсутствие адресности

Это ключевой аспект программы. Основной ее целью декларируется поддержка населения в зимний период, что действительно важно для части граждан.

Однако необходимость такой помощи касается только отдельных категорий населения: пенсионеров, малообеспеченных семей, многодетных семей, вынужденно перемещенных лиц и т. п. Универсальный подход, предусматривающий выплаты всем гражданам, ставит под сомнение эффективность использования этих средств.

Что предлагает автор петиции

Инициатор подчеркивает, что из-за недоработки отдельных органов исполнительной власти в реализации профильных программ образовался избыток средств, которые в соответствии с условиями финансирования не могут быть направлены на нужды обороны. В то же время существуют другие правительственные программы, которые остались без необходимого финансирования.

Автор петиции обращается к президенту с просьбой перенаправить эти средства в поддержку таких инициатив, как, например, программа доступного кредитования жилья "єОселя", которая является более актуальной и эффективной для поддержки населения.

Все самое главное о программе поддержки – в инфографике Delo.ua.