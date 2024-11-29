Петиція про скасування виплати "тисячі від Зеленського" набрала необхідні голоси

Петиція із вимогою переглянути програму виплат українцям по тисячі гривень, яку в народі назвали “тисячею від Зеленського” зібрала понад 25 тисяч підписів. Тепер її зобов'язаний розглянути президент. Відповідну інформацію опубліковано в розділі петицій на офіційному сайті Офісу президента України.

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Ініціатор зазначає, що у запропонованій президентом програмі "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату кожному українцю по 1000 гривень через застосунок "Дія", виявлено низку недоліків.

Які основні недоліки програми від президента

· Нерозуміння джерела фінансування та суперечність між підвищенням податків і додатковими витратами.

Як підкреслює автор, Міністерство економіки повідомляє, що для реалізації цієї ініціативи планується використати кошти, отримані від західних партнерів, які не можуть бути спрямовані на фінансування оборонних потреб.

У зв’язку з цим виникає питання щодо доцільності та ефективності використання цих ресурсів для масових виплат усім громадянам замість цільового спрямування на більш нагальні потреби або підтримку вразливих категорій населення.

· Питання ефективності

Зазначається, що однією з цілей програми є підтримка національного бізнесу шляхом стимулювання споживчого попиту, оскільки його зниження є однією з ключових проблем економіки. Автор петиції вважає, що це не може бути достатньою підставою для реалізації програми в її нинішньому вигляді.

Крім того, дійсно є категорії громадян, які потребують фінансової допомоги, однак це не всі українці. Цей факт підкреслює ще один недолік програми.

· Відсутність адресності

Це є ключовим аспектом програми. Основною її метою декларується підтримка населення в зимовий період, що дійсно є важливим для частини громадян.

Однак необхідність такої допомоги стосується лише окремих категорій населення: пенсіонерів, малозабезпечених сімей, багатодітних сімей, вимушено переміщених осіб тощо. Універсальний підхід, який передбачає виплати всім без винятку громадянам, ставить під сумнів ефективність використання цих коштів.

Що пропонує автор петиції

Ініціатор підкреслює, що через недопрацювання окремих органів виконавчої влади у реалізації профільних програм утворився надлишок коштів, які, відповідно до умов фінансування, не можуть бути спрямовані на потреби оборони. Водночас існують інші урядові програми, які наразі залишилися без необхідного фінансування.

Автор петиції звертається до президента з проханням перенаправити ці кошти на підтримку таких ініціатив, як, наприклад, програма доступного кредитування житла "єОселя", яка є більш актуальною та ефективною для підтримки населення.

Все найголовніше про програму підтримки – в інфографіці Delo.ua.