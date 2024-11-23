"Тисяча від Зеленського": як, де і коли оформити виплати та як можна витрачати кошти

Одноразова державна допомога у розмірі 1 тисяча гривень надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям. Українці зможуть витратити кошти на оплату комунальних послуг, ліки, донати на ЗСУ, квитки "Укрзалізниці" та деякі інші види послуг.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що програма ініційована президентом України Володимиром Зеленським "Зимова єПідтримка" є одноразовою та діятиме упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року.

Прийом заявок на отримання допомоги розпочнеться 1 грудня. Система перевірятиме інформацію про перебування отримувачів допомоги на території України. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через застосунок "Дія". Витратити кошти "Зимової єПідтримки" можна буде до кінця 2025 року.

Як отримати виплату

За допомогою застосунку "Дія":

Встановити мобільний застосунок "Дія".

Якщо у вас немає картки "Національний кешбек", треба її відкрити у одному з банків (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім, Радабанк).

У "Дії" у розділі "Сервіси" потрібно активувати картку "Національного кешбеку".

Обрати у застосунку "Дія" послугу "Зимова єПідтримка".

Подати заявку на отримання допомоги.

Очікуйте зарахування коштів.

Відкриття та обслуговування картки "Національний кешбек" є безкоштовним. Жодних податків на отриману 1000 грн нараховуватися не буде.

Законні опікуни неповнолітніх дітей, люди у яких через релігійні вірування відсутній РНОКПП, або ж старші люди віком 65+, у яких немає застосунку "Дія" — можуть звернутися за виплатою допомоги до одного з перелічених банків-партнерів програми. Банк відкриє отримувачу картку "Національний кешбек", на яку надійде допомога.

З допомогою Укрпошти:

Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують виплати через "Укрпошту" — зможуть отримати "Зимову єПідтримку" через "Укрпошту". Перелік тих, хто може отримати допомогу через "Укрпошту" формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто увійдуть у перелік на отримання коштів через Укрпошту, не можуть подати заявку через "Дію".

Витратити кошти вони зможуть також через "Укрпошту" — на оплату комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва.

Коли та як можна витратити "Зимову єПідтримку" від держави

Отримані гроші можна витратити до кінця 2025 року на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів та книг, медичні послуги, освіту, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо. Крім цього є можливість витратити кошти на благодійність, задонатити на ЗСУ або придбати військові облігації. Зняти готівку з картки "Національний кешбек" не можна.

Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії витрат. Банки розпізнаватимуть категорію під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговою точкою і характеризує напрям бізнесу.

Все найголовніше про програму підтримки – в інфографіці Delo.ua.