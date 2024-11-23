"Тысяча от Зеленского": как, где и когда оформить выплаты и как можно тратить средства

Единовременное государственное пособие в размере 1 тысячи гривен будет предоставляться украинцам, которые находятся на территории Украины, в том числе детям. Украинцы смогут потратить средства на оплату коммунальных услуг, лекарства, донаты на ВСУ, билеты "Укрзализныци" и некоторые другие виды услуг.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что программа инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским "Зимняя єПідтримка" одноразовая и будет действовать в течение декабря 2024 — февраля 2025 года.

Прием заявок на получение пособия начнется с 1 декабря. Система будет проверять информацию о пребывании получателей помощи на территории Украины. Выплата предназначена не только взрослым, но и детям. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка через приложение "Дія". Потратить средства можно будет до конца 2025 года.

Как получить выплату

С помощью приложения "Дія":

Установите мобильное приложение "Дія".

Если у вас нет карты "Национальный кэшбэк", нужно ее открыть в одном из банков (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, Клиринговый Дом, Радабанк).

В "Дії" в разделе "Сервисы" необходимо активировать карту "Национального кэшбэка".

Выбрать в приложении "Дія" услугу "Зимняя єПідтримка".

Подать заявку на получение пособия.

Ожидайте зачисление средств.

Открытие и обслуживание карты "Национальный кэшбэк" является бесплатным.

Законные опекуны несовершеннолетних детей, люди у которых из-за религиозных верований отсутствует РНОКПП, или старшие люди в возрасте 65+, у которых нет "Дії" — могут обратиться за выплатой помощи к одному из перечисленных банков-партнеров программы. Банк откроет получательскую карточку "Национальный кэшбэк", на которую поступит помощь.

С помощью Укрпочты:

Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы, получающие выплаты через "Укрпочту" — смогут получить "Зимнюю єПідтримку" через "Укрпочту". Список тех, кто может получить помощь через "Укрпочту" формирует Министерство социальной политики. Те, кто войдут в список на получение средств через Укрпочту, не могут подать заявку через "Дію".

Потратить средства они смогут через "Укрпочту" — на оплату коммунальных услуг или приобретение товаров украинского производства.

Когда и как можно потратить деньги от государства

Полученные деньги можно потратить до конца 2025 года на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств и книг, медицинские услуги, образование, а также на транспорт, мобильную связь, страхование и т.п. купить военные облигации. Снять наличные с карты "Национальный кэшбэк" нельзя.

Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории расходов. Банки будут распознавать категорию при оплате картой с помощью МСС-кодов. Это код, присваиваемый торговой точкой и характеризующий направление бизнеса.

Все самое главное о программе поддержки – в инфографике Delo.ua.