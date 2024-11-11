Какое влияние на инфляцию будут иметь выплаты украинцам по 1000 гривен

"Тысяча Зеленского" и ежемесячная "учительская доплата" в размере одной тысячи гривен будут иметь незначительное влияние на инфляцию — в пределах 0,5-1%.

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Об этом заявила глава правления "Лиги банков Украины" и экс-глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, передает "Укринформ".

По ее словам, несмотря на то, что такие выплаты будут важной поддержкой для многих слоев населения, их влияние на инфляцию не будет существенным, учитывая текущую экономическую конъюнктуру.

Коробкова отметила, что украинская экономика демонстрирует признаки восстановления – реальный ВВП рос во втором и третьем кварталах, а прогноз роста пересмотрен в сторону увеличения до 4%. Этому способствуют адаптация бизнеса к военным условиям, значительная международная финансовая поддержка и ожидание хорошей урожайности в следующем году.

"Ожидается, что с середины 2025 года экономическая ситуация в Украине существенно улучшится, несмотря на такие сдерживающие факторы, как российские атаки на энергетическую инфраструктуру и миграция трудовых ресурсов", — подытожила эксперт.

Напомним, 25 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу государственной поддержки, которая должна стартовать 1 декабря. Каждый украинец, независимо от возраста, сможет получить единовременную помощь в размере 1000 гривен.

На детей также можно будет оформить выплату. Для этого родитель сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка.

Кроме того, правительство приняло решение о введении специальной ежемесячной доплаты для учителей. С 1 января 2025 года все педагогические работники будут получать дополнительную "учительскую доплату" в размере 1000 гривен "на руки" к основной заработной плате.

С 1 сентября того же года доплата будет увеличена до 2000 гривен.

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