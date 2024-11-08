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С января учителя будут получать 1 тысячу гривен ежемесячной доплаты, с сентября — 2 тысячи — Шмигаль
8 ноября в Одессе прошло седьмое региональное заседание правительства Украины за последние месяцы. Во исполнение поручения президента Украины правительство приняло решение о введении специальной ежемесячной доплаты для учителей.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, с 1 января 2025 все педагогические работники будут получать дополнительную "учительскую доплату" в размере 1000 гривен "на руки" к основной заработной плате.
С 1 сентября того же года доплата будет увеличена до 2000 гривен.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Какая зарплата у начинающего учителя
Зарплата учителей формируется из базового оклада, состоящего из тарифной ставки и тарифного коэффициента, доплат и надбавок. Ставка учителя составляет 3195 гривен.
Для повышения мотивации к работе учителям насчитывают надбавки, в том числе стаж, сертификацию, престижность труда, знания и использования иностранного языка и сложность работы. Эти надбавки начисляются в размере 10–50 % от базового оклада, то есть дополнительно учителя получают к окладу и доплате от 600 до 2 500 гривен по каждому пункту, в зависимости от стажа работы и категории учителя.
Согласно данным Education, зарплата учителя без опыта в размере 6693,9 гривен почти вдвое меньше средней зарплаты в этой сфере, которая составляет 12649 гривен.
В зависимости от стажа педагогической работы надбавки установлены так:
- свыше 3 лет — 10% от должностного оклада;
- более 10 лет — 20%;
- более 20 лет – 30%.
"Тысяча от Зеленского"
Напомним, 25 октября Владимир Зеленский анонсировал новую программу государственной поддержки, которая должна стартовать 1 декабря. Каждый украинец, независимо от возраста, сможет получить единовременную помощь в размере 1000 гривен.
Тысячу гривен в рамках программы помощи, анонсированной президентом Владимиром Зеленским, украинцы смогут получить на карточку "Национального кэшбэка", которую можно открыть в "Дія".
На детей также можно будет оформить выплату. Для этого родитель сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка.
В свою очередь, Министерство экономики разрабатывает механизм, с помощью которого граждане, не имеющие доступа к "Дії", также смогут получить "тысячу от Зеленского " — единовременную помощь от государства в рамках программы "єПідтримка".