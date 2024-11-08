С января учителя будут получать 1 тысячу гривен ежемесячной доплаты, с сентября — 2 тысячи — Шмигаль

8 ноября в Одессе прошло седьмое региональное заседание правительства Украины за последние месяцы. Во исполнение поручения президента Украины правительство приняло решение о введении специальной ежемесячной доплаты для учителей.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, с 1 января 2025 все педагогические работники будут получать дополнительную "учительскую доплату" в размере 1000 гривен "на руки" к основной заработной плате.

С 1 сентября того же года доплата будет увеличена до 2000 гривен.

Какая зарплата у начинающего учителя

Зарплата учителей формируется из базового оклада, состоящего из тарифной ставки и тарифного коэффициента, доплат и надбавок. Ставка учителя составляет 3195 гривен.

Для повышения мотивации к работе учителям насчитывают надбавки, в том числе стаж, сертификацию, престижность труда, знания и использования иностранного языка и сложность работы. Эти надбавки начисляются в размере 10–50 % от базового оклада, то есть дополнительно учителя получают к окладу и доплате от 600 до 2 500 гривен по каждому пункту, в зависимости от стажа работы и категории учителя.

Согласно данным Education, зарплата учителя без опыта в размере 6693,9 гривен почти вдвое меньше средней зарплаты в этой сфере, которая составляет 12649 гривен.

В зависимости от стажа педагогической работы надбавки установлены так:

свыше 3 лет — 10% от должностного оклада;

более 10 лет — 20%;

более 20 лет – 30%.

"Тысяча от Зеленского"

Напомним, 25 октября Владимир Зеленский анонсировал новую программу государственной поддержки, которая должна стартовать 1 декабря. Каждый украинец, независимо от возраста, сможет получить единовременную помощь в размере 1000 гривен.

Тысячу гривен в рамках программы помощи, анонсированной президентом Владимиром Зеленским, украинцы смогут получить на карточку "Национального кэшбэка", которую можно открыть в "Дія".

На детей также можно будет оформить выплату. Для этого родитель сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка.

В свою очередь, Министерство экономики разрабатывает механизм, с помощью которого граждане, не имеющие доступа к "Дії", также смогут получить "тысячу от Зеленского " — единовременную помощь от государства в рамках программы "єПідтримка".