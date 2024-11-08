З січня вчителі отримуватимуть 1 тисячу гривень щомісячної доплати, з вересня - 2 тисячі - Шмигаль

8 листопада в Одесі відбулося сьоме регіональне засідання уряду України за останні місяці. На виконання доручення президента України уряд ухвалив рішення про запровадження спеціальної щомісячної доплати для вчителів.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, з 1 січня 2025 року всі педагогічні працівники отримуватимуть додаткову "вчительську доплату" у розмірі 1000 гривень "на руки" до основної заробітної плати.

З 1 вересня того ж року доплата буде збільшена до 2000 гривень.

Яка зарплата у вчителя-початківця

Зарплата вчителів формується з базового окладу, який складається з тарифної ставки та тарифного коефіцієнта, доплат та надбавок. Ставка вчителя становить 3 195 гривень.

Для підвищення мотивації до роботи вчителям нараховують надбавки, зокрема за стаж, сертифікацію, престижність праці, знання та використання іноземної мови та складність роботи. Ці надбавки нараховуються у розмірі 10–50 % від базового окладу, тобто додатково вчителі отримують до окладу та доплат від 600 до 2 500 гривень за кожним пунктом, залежно від стажу роботи та категорії вчителя.

Згідно з даними Education, зарплата вчителя без досвіду в розмірі 6 693,9 гривень майже вдвоє менше середньої зарплати в цій сфері, яка становить 12 649 гривень.

Залежно від стажу педагогічної роботи, надбавки встановлені так:

понад 3 роки — 10% від посадового окладу;

понад 10 років — 20%;

понад 20 років — 30%.

"Тисяча від Зеленського"

Нагадаємо, 25 жовтня Володимир Зеленський анонсував нову програму державної підтримки, яка має стартувати 1 грудні. Кожен українець, незалежно від віку, зможе отримати одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень.

Тисячу гривень у рамках програми допомоги, анонсованої президентом Володимиром Зеленським, українці зможуть отрмати на картку "Національного кешбеку", яку можна відкрити в "Дії".

На дітей так само можна буде оформити виплату. Для цього один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.

В свою чергу, Міністерство економіки розробляє механізм, за допомогою якого громадяни, які не мають доступу до "Дії", також зможуть отримати "тисячу від Зеленського" – одноразову допомогу від держави у рамках програми "єПідтримка".