"Тисяча від Зеленського": як отримати виплати на дітей

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив механізм реалізації програми, в рамках якої кожен українець зможе отримати тисячу гривень від держави. Виплати нарахують не лише дорослим, але й дітям.

Про це Шмигаль розповів на засіданні уряду 29 жовтня.

Він повідомив, що кожен українець зможе отримати тисячу гривень від держави в рамках нової програми "єПідтримка", затвердженої урядом.

За його словами, заявку можна буде подати через застосунок "Дія" протягом зими. Виплати надійдуть на карту "Національного кешбеку". Гроші можна буде витратити протягом усього 2025 року на українські товари та послуги.

"Один із варіантів, як витратити кошти за програмою єПідтримка до зими, – задонатити на українську армію. Або на офіційні рахунки: United24, Міноборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, або ж на рахунок того волонтерського фонду, якому ви довіряєте", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що таким чином частина коштів буде реінвестована населенням у нашу безпеку й оборону.

Як оформити виплати на дітей

Шмигаль підкреслив, що програма стосується не лише дорослих, але й дітей.

"Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд розглядає програму зимової "єПідтримки" як частину великого пакета допомоги українцям. Вона орієнтована передусім на послуги, які надає малий і середній бізнес.

Що відомо про "тисячу від Зеленського"

Напередодні Зеленський анонсував нову програму державної підтримки. Кожен українець, незалежно від віку, зможе отримати одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень. Кабмін має запустити програму з 1 грудня.

Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв’язок, купівлю українських книжок, інші послуги.

Стосовно того, у скільки обійдеться державі ця програма, в Мінекономіки пояснили, що фінальна сума на три зимові місяці буде залежати від кількості українців, які захочуть нею скористатися.

Але нових коштів з бюджету виділяти не будуть. Натомість будуть використані кошти, які були раніше виділені на різні програми підтримки, але не встигли освоїти.