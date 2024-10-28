"Тисяча від Зеленського": як отримати виплату та звідки гроші

Тисячу гривень у рамках програми допомоги, анонсованої президентом Володимиром Зеленським, українцям будуть нараховувати на картку "Національного кешбеку", яку можна відкрити в "Дії".

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев в етері телеканалу "Ми – Україна".

Як виплачуватимуть гроші

"Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати можна протягом грудня-січня-лютого. Виплати будуть надходити на карту "Національного кешбеку". Це віртуальна картка, яку можна відкрити через "Дію", – пояснив Соболев.

За його словами, ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв’язок, купівлю українських книжок, інші послуги, що додатково має підтримати український мікро- та середній бізнес.

"Ці гроші марковані – тобто є визначене коло, куди їх можна витратити. Але також можна буде задонатити на ЗСУ", – підкреслив перший заступник міністра.

Він додав, що на дітей так само можна буде оформити виплату.

Звідки кошти на тисячу для українців

Стосовно того, у скільки обійдеться державі ця програма, Соболев пояснив, що фінальна сума на три зимові місяці буде залежати від кількості українців, які захочуть нею скористатися.

Він зауважив, що нових коштів з бюджету виділяти не будуть. Натомість будуть використані кошти, які були раніше виділені на різні програми підтримки.

"Це не нові кошти. Це кошти від існуючих програм, які ми переспрямуємо. Це кошти, які ми не встигаємо освоїти цього року. Крім того, ці кошти ми б точно не змогли спрямувати на армію, бо ці кошти були виділені донорами в наш бюджет, а там умова — не можна спрямовувати на військові видатки", — наголосив заступник міністра економіки.

Напередодні Зеленський анонсував нову програму державної підтримки. Кожен українець, незалежно від віку, зможе отримати одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень. Кабмін має запустити програму з 1 грудня.

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